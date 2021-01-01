用電大戶條款上路 估創造1GW再生能源交易市場

用電大戶條款今天正式上路，條文規定，用電5000瓩以上大戶5年內需建置10%綠電，經濟部指出，希望藉此建立企業使用綠電典範，預估將可創造約1GW再生能源交易市場。

經濟部昨天公告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱「用電大戶條款」，今天正式施行。條款規定，用電5000瓩以上大戶，5年內需建置10%綠電。

能源局表示，辦法優先規範契約容量5000瓩以上的用電大戶，希望能建立企業使用綠電典範，預估將影響約300家企業，可創造約1GW再生能源交易市場，後續每2年會定期檢討適用對象範圍。

為了協助業者彈性履行義務，辦法規定，業者除了選擇設置再生能源發電設備外，也可選擇購買再生能源電力及憑證、設置儲能設備或繳交代金，企業若有多個電號屬用電大戶，可合併計算義務。

此外，辦法也給予既設扣減及早鳥優惠措施，廠商若提早在4年、3年內完成，義務量可分別扣減10%、20% ，在辦法實施前，已先行裝置再生能源發電設備者，義務量最高可扣減20%，兩者採合計計算。

能源局副局長李君禮解釋，若過去已有裝置再生能源設備，又在3年內完成義務量，兩項優惠相加，最高可以抵減40%，也就是業者只須完成6成即可。

經濟部強調，透過推動用電大戶條款，可引導善盡企業社會責任，促使電力用戶提升綠電使用比例，降低製程的碳排量，並提升企業產品的環境價值，增進產品在國際市場的競爭力，擠身國際綠色供應鏈，是政府、企業及環境多贏的先導措施。

經濟部也將公告「110年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」。李君禮指出，公告版本與預告版本幾乎相同，僅依照業者建議，將太陽光電費率，從一、二期相同，調整回一期較高，二期較低，對業者來說有些許差別，但對政府來說，總和沒有改變，希望能藉此鼓勵業者儘早設置。

新版費率在離岸風電、太陽光電部分皆有調降，不過，為了鼓勵裝設太陽光電設備，能源局新增多項加成獎勵機制，包含風雨球場型態外加10%、一地兩用型態外加6%等。

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