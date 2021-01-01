總統談話：謙卑迎萊豬開放 兩岸疫後恢復有序交流

總統蔡英文今天在總統府發表2021年新年元旦談話時主動提及，開放含萊克多巴胺豬肉進口，是歷經三任政府面對的難題，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局，已無迴避不處理空間，她以最謙卑的心情、請國人體諒，也請大家理解政府再三斟酌後做的決定。

面對兩岸關係，蔡英文強調，沒有口號，只有堅定原則、務實處理；等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，「增進理解、減少誤解」。

蔡總統今天在府內新年談話說，去年今日，世界都還未注意到疫情可能發生時，政府就開始對大陸武漢來台班機登機檢疫，當時質疑不少，現在回頭看，超前部署是正確的決定。 她對全民信心喊話指出，政府及全民努力讓疫情有所控制，儘管今年的經濟，依舊充滿挑戰，但台灣有可樂觀理由。在全球疫情仍然嚴峻的此刻，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，已然度過最艱難階段。總統說，台灣做到全世界殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」，並不是簡單的事，她再次感謝所有努力不懈，從防疫、紓困到振興，參與配合的每一位台灣人民。

邁向2021年，她最重要的責任是：讓大家如常生活，並且跟著全球經濟復甦的脈動往前進。這也將會是蔡政府努力的第一要務。

她細數蔡政府近期執政的成果，包括大家期盼40年的南迴鐵路電氣化，正式改點通車，台灣的「環島鐵路電氣化」最後一哩路，終於完成。元旦起基本工資再次提高，在全球經濟飽受疫情困擾的此刻，增加幅度雖不多，但已是難得的成果。

另1月11日，新版護照即將發行，封面上大大的TAIWAN，將陪伴國人，走向世界。今年將在全國興建1萬5000千戶社會住宅，將使台灣歷史上，規模最大的社會住宅興建計畫，跨出一大步。今天已經開始辦理農民退休金制度。現在的台灣，無論從事哪個行業，都有退休制度了；如果立法院順利通過預算，今年開始，育兒津貼將會再增加。新增3000班公共化幼兒園的目標，進度也比預期還要快。「0到6歲，國家跟你一起養」，真的在行動當中。

此外，攸關全球氣候治理議題的COP26 ，今年即將召開，政府會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展氣候治理路徑；並讓減碳挑戰，化為產業投資、創造就業新機會，為台灣永續發展找出新方向。

針對引發巨大爭議萊克多巴胺美豬進口問題，蔡總統主動提及說，她充分體會為何過去政府做出開放承諾，卻無法落實，台灣是依賴貿易生存的國家，歷經三任政府的難題，已沒有迴避不處理空間。她要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，希望大家能理解政府再三斟酌後決定。

蔡英文強調，台灣面對的不僅僅是貿易問題，世界局勢正在變化；身為總統，必須更加謹慎，在複雜多變國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局；更要把眼光放遠，行動上步步為營。因未來國家的發展，還有更多挑戰，需要克服。

從全球戰略的角度來看，蔡英文進一步說，台灣的地位越發重要。兩岸關係的穩定，現在已不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點。

過去的一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅。她重申，面對兩岸關係，「我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

等疫情受到有效控制時，蔡英文說，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。處理兩岸事務，她一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。

蔡英文總結說，在人類的歷史上，2020並不是最艱困的一年。1918年的流感大流行、1930年代的經濟大蕭條、1940年代的二次大戰，當時的人們所面對的，都是艱難無比的挑戰。但人們總是如此強韌，就像上一代，可以從戰後的百廢待舉中，創造出經濟奇蹟、民主奇蹟的故事。這些經驗告訴我們，只要有光、有水，有縫隙的地方，就可以長出希望的玫瑰。