蔡英文元旦談話　請國人體諒萊豬開放

總統蔡英文今天在總統府內發表2021年新年談話時提到，開放含萊克多巴胺豬肉進口，是歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，因台灣以貿易為主，必須處理此事；她用最謙卑的心情、請國人體諒，也請大家理解政府再三斟酌後的決定。

總統說，這段時間有關開放符合國際標準的豬肉、牛肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，讓她充分體會為何過去政府做出開放承諾，卻無法落實。總統表示，台灣是依賴貿易生存的國家，歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。

蔡總統說，台灣面對的不只是貿易問題，世界局勢在變化，身為總統要更加謹慎；在複雜、多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局，更要把眼光放遠、步步為營，未來國家的發展還有有更多挑戰要克服。她表示，有關開放美豬美牛的議論和紛擾，請國人體諒，會謙卑面對，但也不解為何前政府都迴避問題，有承諾卻沒做到。

演講中蔡總統說，全球在新冠疫情影響下，許多人工作不見了，因疫情死亡人數不斷在增加，台灣靠著社會團結沒封城，台灣仍能正常上班上課，是鎮所有國人共同努力，台灣在2020年4月12號，成為首個開打職棒球季國家，大家戴口罩參加藝文活動是世界少見事情。儘管今年經濟依然充滿挑戰，全球疫情充滿挑戰，但台灣就業依然穩定，現在我們已站穩腳步，將全力衝刺。蔡英文並細數南迴鐵路電氣化等多項政績。

在提及兩岸議題時，總統表示，等疫情受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。處理兩岸事務，我的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。

統談話指出，台灣所面對的，不僅僅是貿易問題。就像她去年不斷強調的，世界的局勢正在變化，身為總統，必須更加謹慎；她說，必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服。

她指出，從全球戰略的角度來看，台灣的地位越發重要。兩岸關係的穩定，現在已經不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點。她說，尤其，過去的一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅。

她表示，再次重申，面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。她說，等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。她也強調，「處理兩岸事務，我的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題」。

總統表示，2020結束了，但是新一年的到來，不會只是日曆翻過一頁。疫情不知何時才能收尾，連何時可以出國旅行，都還沒有答案。去年的不確定，延續到今年新的一年。

日前蔡英文以民進黨主席身份，在中常會前發表年終談話。蔡英文對全體國人說了四次感謝國人，表示「還好有你們」。她強調，去年是相當辛苦的一年；突如其來的全球疫情，打亂了每天的步調，但她要告訴從政黨員，這場疫情的抗戰還在持續中，防疫還沒有到盡頭。「就像一場棒球比賽，即使前面八局都領先，到了第九局，我們還是一樣不能鬆懈」。

而昨晚跨年夜，台灣卻出現第二例新冠肺炎變種病毒，蔡英文昨下午也特別到衛福部疾病管制署，慰勉「中央流行疫情指揮中心」防疫同仁，感謝他們一年來的辛勞與付出，並贈送甜湯與巧克力；之後也逐層前往疾管署各單位，與同仁合影，加油打氣。

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蔡總統2021原談話全文