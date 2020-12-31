綠燈近了！製造業景氣30月最熱

台經院公布2020年11月整體製造業景氣概況，由於整體製造業齊步回升，傳產表現也較先前強勁，代表景氣信號的燈號、信號值皆出現亮麗表現，整體製造業景氣信號值12.91分，較前一月大幅增加2.31分，不僅極為接近變燈水準，分數更創下2018年6月以來的30個月新高。

調查單位台灣經濟研究院景氣預測中心指出，多重因素使得製造業廠商看好未來景氣，推升經營環境面指標表現，2020年11月製造業景氣燈號連續四個月維持黃藍燈表現，與久違的綠燈只差一小步。

台經院分析，2020年11月整體製造業景氣大好，有五大因素：

一、受惠於國際消費性電子新品陸續推出，居家辦公、遠距教學等需求持續暢旺，帶動相關電子資訊產品需求續強；二、國際油價走高；三、歐美年終採購旺季讓終端消費需求升溫，使得相關原物料價格與產品報價調漲。

四、傳產拉貨動能復甦，表現普遍較先前為強，有助於拉抬需求面與原物料投入面指標表現；五、股市交投熱絡，全球疫苗研發取得積極進展。

就細部產業來看，台經院指出，2020年11月電子零組件業景氣燈號續為持平的綠燈，已連五個月呈現綠燈，而原本表現落後的機械設備業部份，景氣燈號由衰退的藍燈轉為持平的綠燈，對整體製造業的齊步表現影響甚大。

台經院指出，目前已有多個國家陸續啟動疫苗施打計畫，疫苗可望於2021年大規模施打，隨著疫情干擾因素漸退，有助於全球經濟需求反彈復甦，隨著近期國內傳產表現已走出低潮的跡象，且預料電子資訊業除防疫需求外仍受惠於5G及新興科技運用趨勢，預期台灣2021年淨外需市場表現維持穩健，加上景氣復甦帶動消費動能緩步回升，內需市場對國內經濟成長將有較大支撐力道，有助於推升國內製造業生產動能。