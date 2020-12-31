消保處：37家航空業者累積哩程展延

新冠肺炎疫情襲捲全球，各國封城、鎖國不斷，行政院消保處今（31）日宣布，防疫措施讓消費者減少出國，乘客累積的航空哩程數即將到期，消保處已會同交通部民航局協調各航空公司適度展延期限，共37家航空業者配合，民眾可以上官網查詢。

行政院消保處參議王淑慧表示，為了防疫，各國邊境管制、入境檢疫措施仍持續，搭機出國可能性低，導致部分旅客累積的航空哩程即將到期，卻難以兌換機票出國，為確保消費者權益，11月間會同民航局協調航空業者適度展延期限。

消保處舉例， 國籍航空部分，長榮/立榮航空的會員帳戶內哩程到期日為2020年12月至2021年6月的各卡籍會員，統一展延至2021年7月。

中華/華信航空的哩程效期，自消費日起36個月內有效；2017年12月1日至2018年11月30日期間所累積至會員帳戶的哩程，則是2020年12月底前統一展延至2021年12月31日。

台灣虎航則將2020年1月1日起至2021年6月30日間即將到期的回饋金，統一延長效期至2021年12月31日。星宇航空為2019年12月16日開放入會，哩程最快至2022年12月31日到期。

外籍航空方面，全日空同意2020年3月至2021年2月到期的哩程，統一展延至2021年3月31日；而至2021年3 月至8月到期的哩程，會員則須於2021年8月31日前至其官網登入會員帳號申請延長至2021年9月30日。

加拿大航空則告知，之前已自行將12個月效期展延為18個月，因此這波展延為即日起至2021年3月30日到期的哩程效期，展延至2021年3月底。

「荷蘭皇家航空」則是2020年12月至2021年11月到期的哩程效期，展延至2021年12月底。