防疫再升級 元旦起非本國籍禁入境

台灣出現首例英國變種病毒，邊境管制加嚴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日宣布，除持有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、人道考量等特殊情況外，2021年1月1日零時起（當地搭機時間），非本國籍人士一律禁止入境，同時暫停旅客來台轉機，為期一個月，後續視疫情變化再作調整。



自英返台華航班機114名旅客中、三人確診，其中一位台籍少年入境時發燒，陳時中30日表示，經基因比對，「很遺憾」出現全台首例英國變種病毒感染者，這位台籍少年在醫院治療中，仍有相關症狀，但不嚴重。



指揮中心因此提升防疫層級。總統府30日宣布，元旦總統府升旗取消民眾參加，當天總統府開放參觀活動也一併取消，另基隆、桃園、台南、高雄、台中、嘉義、宜蘭等縣市宣布跨年晚會取消民眾入場改線上直播，台北市府則於31日上午十點公布是否跟進。



指揮中心宣布，明年元旦起限縮非本國籍人士入境，可入境外籍人士包含：持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人配偶及未成年子女、其他特別許可。港澳人士則為持有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、國人配偶及未成年子女、專案許可。



對過去邊境封關時，未取得居留證陸配及未成年子女（俗稱小明）不能來台引發爭議，陳時中說，明年元旦推動的新制，陸籍人士若持有居留證、台灣民眾的配偶及未成年子女、專案許可者可來台。



陳時中強調，非本國籍人士不再區分港澳或中國大陸入士，只要有居留證就可入境，商務履約或外交人員，或國人配偶及未成年子女，在一定數量管控上可以進來，其餘一律不准入境。其他低風險或商務泡泡，除已核准外，一律取消。



陳時中也宣布，從明年1月1日起，暫停旅客來台轉機。指揮中心也說，短期商務人士縮短居家檢疫專案，除已通過審查者外，其餘恢復14天居家檢疫；同時，暫停國際醫療，特殊或緊急採專案許可除外。



另自明年1月15日零時起強化入境居家檢疫措施，除依原規定檢附登機前三日內檢驗報告外，也須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，選擇居家檢疫者，要求須一人一戶且經切結。



為因應居家檢疫嚴令「一人一戶」，防疫旅館需求恐大增，交長林佳龍下令，現有1.6萬間房，須逐步增加1萬間房達2.6萬房，必要時不排除徵用。