基隆桃園台中台南 跨年改採線上轉播

因應英國變種病毒株境外移入，基隆市、桃園市、台中市、台南市、等4縣市晚間緊急宣布，跨年活動取消民眾進場，全面改採線上轉播方式。至於北市府跨年是否停辦，柯文哲明10時宣布。

台中市長盧秀燕30日晚間宣布，跨年晚會、元旦升旗改為線上直播，不開放民眾到水湳中央公園、大里仁化公園雙主場入場觀看。

因應英國變種病毒株境外移入，桃園市政府晚間緊急宣布，跨年活動取消民眾進場，全面改採線上轉播方式，現場將採「沒有觀眾的演唱會」，民眾可透過年代電視轉播、Youtube頻道、MOD數位頻道等方式，欣賞跨年節目，在家中迎接2021年的到來，同時元旦健行也一併取消。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，流行疫情指揮中心30日下午宣布英國變種病毒株之境外移入確診案例，因應疫情風險升級，中央防疫指揮中心也宣布停止外國人入境等新的防疫政策，基於防疫優先的考量，市長鄭文燦與衛生局等局處研議後，宣布取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放。

詹賀舜說，原訂12月31日市府的跨年活動依照原定流程進行，但沒有觀眾，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。民眾可以透過年代電視轉播、Youtube頻道、MOD數位頻道等方式，欣賞跨年節目，在家中迎接2021年的到來。

詹賀舜也提到，元旦升旗活動也改為市府主管與幹部出席，取消民眾進場，也同時取消健行活動。

詹賀舜表示，市府感謝投入跨年晚會與元旦升旗健走活動的工作夥伴，因防疫考量，必須提高標準，希望市民朋友能平安健康迎接新的一年。

台南市政府晚間宣布，「台南好Young耶誕跨年系列活動」明晚金曲跨年夜活動，配合高規格防疫，將改為線上直播，不開放民眾入場。

基隆市政府30日宣布，跨年晚會取消民眾入場，改採線上轉播方式進行，市長林右昌表示，「以民眾健康為主，防疫為重」。

基隆市12月31日跨年晚會依原訂流程進行，照常施放煙火，但取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行，林右昌指出，因寒流來襲天氣寒冷，同時以防疫優先，提高防疫標準，取消民眾入場，並感謝投入跨年晚會的所有工作夥伴，希望所有的市民能平安健康在家跨年，迎接新的一年。

（中時新聞網 蔡依珍、陳彩玲、曹婷婷、盧金足）