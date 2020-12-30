英國變種病毒怎麼到台灣？QA一次看

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣發現首例新冠肺炎英國變種病毒，元旦起邊境管制加嚴。中央社依據中研院跨領域團隊的研究成果，整理英國變種病毒QA，幫助你了解變種病毒與原來的病毒有什麼差異？是否更致命？如何進到台灣？疫苗有沒有效等關鍵問題。

●英國變種病毒最早在哪裡被發現？

根據英國英格蘭公共衛生署的報告，英國變種病毒株（VOC 202012/01）最早是在英格蘭東南方的肯特郡（Kent）發現，源頭仍未明，目前在英國倫敦、英國南部及東南部都有發現。

後續各單位在認定病毒株是否為英國變種病毒時，標準不盡相同。在全球共享流感數據倡議組織（GISAID）的26萬5138株病毒株基因體資料中，可以發現英國變種病毒有1354株來自英國、3株來自丹麥，這兩國發現第一株的時間分別是9月20日、11月9日；英國發生率自10月底開始攀升。

●它是全新的病毒嗎？已出現在哪些地區？

英國變種病毒不是全新病毒，它是新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2），只是病毒基因體序列有所變異。它主要出現在英國，後來出現在丹麥和澳洲等其他國家。近期新聞報導在德國、法國、西班牙、義大利、加拿大、瑞典、荷蘭、以色列、新加坡、挪威、芬蘭、印度、日本、韓國、香港等地都有發現。

●英國變種病毒何時進入台灣？

為防範變種病毒入侵，台灣加強自英國入境者檢疫，12月23日首架自倫敦返台的華航班機抵達桃園機場，機上127人採檢後，有3人確診新冠肺炎，其中1位少年入境時發燒。疫情指揮中心30日證實，該名發燒個案是台灣首例英國變種病毒感染者。

●病毒如何變異？

病毒在複製過程中若產生錯誤，就稱為變異。變異對於病毒有3種情況：

無影響：此變異就在病毒群中隨波逐流，不太起作用。

負面影響：此變異會在病毒群中被淘汰。

正面影響：使病毒更適應外在環境或人體內條件，變異株會在人群中更易增生、傳染。

大部份的變異對病毒而言都屬前兩者，而這次變異株英國變種病毒看來有更易傳播的特性，發生原因不明，不排除是正面影響。

●英國變種病毒和過往變異病毒差在哪？

病毒變異可能隨機發生，2019冠狀病毒疾病先前已出現過其他變異，但這次是眾多變異在「同一病毒株上出現」。

英國變種病毒的23個變異中，有8個落在刺突蛋白（spike protein）上。刺突蛋白正是病毒用來解鎖、進攻人體的鑰匙，若有變異，理論上便有可能提高病毒入侵的機率，或躲過疫苗的功效。

●英國變種病毒是否更致命？

目前只知道它傳染速度可能增快，但還沒有報導顯示感染者會有較嚴重的症狀。至於是否更致命，或是影響疫苗效力等疑問，仍須密切追縱。

●已經確診新冠肺炎的人還會感染英國變種病毒嗎？

目前學者普遍認為應該不會被變異病毒再次感染，但仍待證實。

●已研發出的疫苗可對抗英國變種病毒嗎？

目前新冠肺炎疫苗的主要成分是刺突蛋白或受體結合域（RBD），或產生刺突蛋白的RNA。接種疫苗後，人體會啟動免疫系統，產生會辨識RBD的中和性抗體。因此專家認為，接種過現在的新冠疫苗，應該可以對抗英國變種病毒。

●英國變種病毒變異程度高嗎？會繼續變異嗎？

新冠肺炎病毒和流感病毒同屬RNA病毒，有高變異性。雖然新冠肺炎病毒仍比流感病毒變異性低，英國變種病毒繼續變異恐難以避免。

新冠肺炎病毒仍持續變異產生新的子型，目前主宰世界的新冠病毒主要是從早期武漢一號病毒變異來的第6型，此次英國變種病毒即是第6型的子型。

●我們怎麼應對持續變異的病毒？

保持正確的防疫觀念、落實做好各項防疫措施。

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