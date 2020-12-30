國產疫苗為何卡關？陳時中說出殘酷真相

我國疫苗研發不順，今指揮中心宣布國內3家疫苗廠，只有一家取得第2期臨床試驗計畫核准，防疫指揮官陳時中坦言，國內疫苗研發不如預期，問題出在生技的基礎投資不足，但他也強調，以目前3家中有一家成功，基本上就可算是成功的。

陳時中認為，我國疫苗發展現況不能說是不如預期，因為以全世界在做臨床試驗的狀況來看，三家中有一家成功，就算是成功了，但我們研發速度沒有很快，這必須歸咎到我國在生技上的投資不足。

陳時中強調，疫苗開發是相當科學化的流程，因此基礎建設必須要非常廣泛，以往我國在生技上的投資是不夠的，因此未來必須把這些基礎工程往上做的更紮實。

相對其他國家多對國內疫苗廠採取預先採購的政策，陳時中回應，我國提供三家疫苗廠的補助是無償，因此廠商就算研發不出來也不用退還補助，一旦研發成功還可上市販售，政府也將會進行採購，且第二期臨床試驗有可能失敗，因此不預先購買也能樽節國家預算。

（中時 陳人齊）

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