溫管法更名氣候法 國際標準訂碳費

溫管法第一階段管制目標今年到期，環保署29日表示將進行修正，明年3月預告。新版溫管法將新增碳費及收費標準，過去擬參考新加坡，範圍落在每噸約110元，惟全球正進行碳費制訂，國際機構建議環保署，訂在10美元（約新台幣285元）才有減碳效益，我國將參照國際標準訂定。

環保署環管處長蔡玲儀表示，溫室氣體減量及管理法2015年7月上路後，經多年實施，將更名為「氣候變遷因應法」，簡稱「氣候法」，預計新法明年3月預告草案，最快明年6月送行政院審查後，送立法院修法實施。

值得注意的是，新法並未直接明定碳費徵收時間、費率、課徵對象等，蔡玲儀說，細項將在子法中訂定，相關作業已同步啟動，但時程還需經過與產業界、環保團體召開相關會議溝通後才會確定。

產業最關心的碳費制度，環保署說，未來會有完整碳定價機制，排放源收費將專款專用，未來為針對排碳大戶進行管制與減量，不僅製造業，連住商等排碳大戶也會分階段納入減量範圍。蔡玲儀指出，過去擬針對每年排碳量超過2.5萬噸排碳大戶納管，未來則可能會擴大且分階段納管，數量將比原先預估290家還進一步增加。

至於碳費課徵費率，據悉，台灣最有可能參考新加坡，每噸碳約課徵100元。不過，最近環保署委託國際知名氣候變遷研究機構推出國內首份「碳定價報告」建議，若要達成減碳效益，每噸碳應收10元美元，且制定未來10年漲幅。官員說，未來會參考國際標準來制訂碳費。

企業除關心碳費如何收費外，更希望了解未來減碳相關補助，蔡玲儀說，要讓企業減排要有誘因，棍子與蘿蔔都要兼備。過去幾場分區說明會中，企業積極想了解，法規已明定溫室氣體管理基金將作為專供溫室氣體減量及氣候變遷調適用，「只要對於減碳效果好的優等生，會給予更優惠碳費稅率」，鼓勵產業盡早布局。

許多國家陸續宣布要在2050年達到零碳排目標，環保署說，世界上120多國宣示要淨零排放，但只有六個國家，將目標及時程訂在法律中，為與世界接軌卻又不受法律過多限制，我國除原先宣示之目標外，這次修法在立法目的加入「以達成淨零排放為努力願景」的宣示。