沃旭引進大咖 投資彰化風場

沃旭能源29日宣布，引進國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）及台灣國泰永續私募股權基金組成合資公司，投資沃旭旗下605MW的大彰化東南離岸風場，投資總額達750億元，並取得50％股權。這是沃旭首度在亞太地區引進策略性投資人，是綠色創新融資典範的轉移。

沃旭表示，合資公司以CDPQ為主要股東，這是首次在亞太地區落實合作夥伴模式，但尚待台灣主管機關核准，新投資人除取得50％股權外，並承諾支付風場建造所需支出50％費用，包括風場發電以及輸電設施等資產，預計2021至2022年間支付。

沃旭強調，台灣金融機構和投資者對離岸風電認知有限，期藉引進新投資人經驗，看見沃旭合作夥伴模式提供低風險投資選項，使得更多台灣金融機構有機會參與離岸風電，共創多贏。

國泰永續私募股權基金是國內第一檔以有限合夥型態成立的基礎建設與5＋2產業創新基金，基金100％投資在國內，鎖定台灣關鍵產業。CDPQ為加拿大長期投資機構，管理公共部門和準公共部門退休基金及保險計畫，至今年6月30日止公司淨資產達3,330億加幣。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，能與投資人達成協議，是因沃旭擁有開發、建造、運維大型離岸風場豐富實績與經驗，且承擔大彰化東南風場開發階段所有風險，和建造期間大部分風險。沃旭致力長期深耕台灣，將專注建造及運維大彰化東南離岸風場，並善用本次協議所挹注資金，投入在台開發新離岸風場，推動本地綠能發展。

加拿大CDPQ執行副總裁暨基礎設施業務總監Emmanuel Jaclot指出，這次投資讓CDPQ拓展亞洲足跡，該機構在再生能源領域擁有豐富投資經驗，會持續尋找新興投資機會，為轉型低碳經濟做出貢獻。

國泰世華銀行表示，這項協議將沃旭獨特合作夥伴模式引進台灣，為亞太區離岸風場帶來創新融資方式，也活絡本地綠色金融市場，且將台灣離岸風電與金融接軌國際，是創新融資的典範。

兩家機構投資人取得大彰化東南離岸風場50％股權的融資來源，包括新投資人投入自有資金，由金融機構提供專案融資，包含15家外國和本地銀行及兩家台灣保險公司，並由五家國際出口信貸機構提供融資信用擔保。

據雙方協議，沃旭將執行設計、採購及施工統包契約，全權負責大彰化東南離岸風場整體興建工程，並透過位於台中港運維中心，負責大彰化離岸風場長期運維並確保風場最佳營運效能。