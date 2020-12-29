竹苗中1/6二階限水 工業大戶減供7％

水情不佳，旱災中央災害應變中心29日宣布，明年1月6日起水情燈號調整為「二階限水」的橙燈，也是2015年旱災後首見水情橘燈，屆時將減量供水，每日用水超過千度用水大戶約有914家受影響，包括竹科的廠商，將協助階段達成節水目標，初步節水7％外，若水情嚴峻可達20％。

水利署指出，竹苗中實施量減量供水初期，將要求每月1,000度以上工業大用水戶節水7％，台水公司已完成受影響用水大戶盤點、載水點及加水設施等整備作業，實施前以書面進行通知並與用戶溝通說明，每日1,000度以上工業大用水戶未能達到節水7％者，將優先進行水表鉛封作業。

至於科學園區、工業區及加工出口區，分別由科技部、工業局及加工出口區管理處以總量管制方式實施節水7％。每月用水量逾1,000度以上非工業大戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需之用水，則減量供水10％循序漸進至20％，期節水同時減少衝擊。

必要民生用水現在還不會限制，水利署希望用水大戶主動節約用水。至於一般家戶每月用水不會逾1,000度，並未增加新用水限制，仍維持夜間減壓供水。

另據氣象局統計，6月至今新竹至台中地區降雨不到800毫米，創近52年來最低，並預測明年6月前受反聖嬰現象影響，降雨以偏少機率最大。新竹、苗栗及台中地區水庫，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄水量僅約1.2億噸，蓄水率僅二～三成。經長王美花說，為期在明年枯水期結束前，仍有五個月以上公共給水穩定，決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作灌區約2.9萬公頃停灌。

為使農民損失減到最小，在不得耕種水稻前提下，對停灌區農民，將依農家賺款加計5％方式給予停灌補償。

若符合「對地綠色環境給付計畫」綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃將給予9.3萬元的補償；辦理翻耕或種植非上述獎勵耕作物，則每公頃給予8.2萬元。