吃退燒藥上華航？英國返台確診少年回應了

華航倫敦航班前天搭載114人來台，昨有3人確診，其中包括一下機就高燒39度的10幾歲台籍少年（案792），引發外界質疑指揮中心讓已有症狀者上機。

昨第一時間指揮官陳時中強調，少年登機前兩度量體溫，都未發燒，至於有無吃退燒藥，則還要了解，今天指揮中心發言人莊人祥說，已問過當事人，個案說未吃退燒藥，目前看起來就是下機前發燒。

莊人祥強調，實務上有一種就是剛好檢驗的時候是陰性，登機之後才開始發病，也沒有任何人說有放鬆登機檢疫，措施很紥實，但還是會有這樣的案例出現。

另外，昨天公布的新冠肺炎確診者，案790在8月時曾在英國確診，但在英國已經拿到四次陰性報告，到了台灣第五度採檢卻確診，莊人祥表示，己再次對其做血清抗體檢驗，發現抗體呈現陽性，因此研判該個案不是再次感染，而是檢驗陰陰陽陽的問題。

莊人祥表示，案例790在英國被採檢陰性，今天早上針對其血清抗體檢驗，呈現陽性，igg陰性，igm陽性，Ｃt值34，研判不是再度感染，而是4個月前的感染，造成檢驗陰陰陽陽的問題。

至於解除隔離的條件，莊人祥表示，專家會議有做出未來兩次Ｃt值34就可以解除隔離這樣的結論，但還是需要再約2周討論才能定案公布。

（中時 鄭郁蓁）