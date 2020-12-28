防疫升級 疫苗採購有難言之隱？

全球疫情升溫，衛福部長陳時中28日宣布，航空機組員管制升級，自2021年元旦起，返國須完成七天居家檢疫、七天「加強版」自主健康管理。至於新冠肺炎疫苗何時能開打？陳時中坦言，外部壓力很大，30日再說明進度。



中央流行疫情指揮中心28日宣布國內新增八例確診，而23日起自英國返台者，經採檢已確認四人呈陽性確診。



陳時中28日赴立院財政聯席委員會備詢時，多位藍綠立委關切疫苗施打時程，也質疑各國政府都能公開採購進度，台灣卻當成機密。



陳時中坦言，台灣從6月與各家藥廠展開談判時，均表態我國擬買100萬劑的需求，並期望及早送來，甚至後續「會買多一點」，以此論述作為談判籌碼。然而，陳時中提到，過程中一直都遇到很大的困難，衛福部之所以把「疫苗採購進度」當作機密，是想要等「買到一定的數量、也完成簽約，至少要換約」，才會對國人說明，關鍵的理由是怕「外力干擾」，因為外部壓力很大。



陳時中現場也向立委們承諾，30日將公開說明台灣疫苗採購進度。他也不忘替本土業者信心喊話強調，國內疫苗研發「也是可以期待的」。



因應紐籍機師造成台灣防疫破口，陳時中也宣布新版航空機組員管制，長程航班或入境他國的機組員，返國後須完成七天居家檢疫，且採檢陰性後才能進入社區，且第8～14天應遵循「加強版」自主健康管理，包含禁搭大眾運輸工具，也禁去夜市、百貨公司、夜市、酒吧和喜宴等五大場所。



民航局副局長林俊良受訪說，否則將開罰航空公司5萬～100萬元罰鍰，甚至可依據民航法規祭出減班的行政手段，民航局預計本周完成行政公告。



由於英國變種的新冠肺炎病毒來勢洶洶，多國已停止與英國的航班，外界關切為何台灣只有航班減半、並未與英國停航？陳時中強調，該病毒傳染性高，歐洲、亞洲多國都有，以前述邏輯等同要鎖國，但台灣有品質很好的集中檢疫管理，從未有人逃走或群聚，檢疫防線清楚，有堅強的集中檢疫做堡壘，「為何要鎖國？」