景氣復甦 燈號連4綠

國發會28日公布11月景氣指出，在外貿、生產、銷售及企業信心回升下，景氣燈號連續第四個月亮出綠燈，綜合判斷分數升抵30分，一舉創下近九年八個月最高，領先指標更連續第七個月回升，反映國內景氣已全面復甦，預期12月有機會挑戰景氣黃紅燈。



國發會依據股價、工業生產、海關出口等九項指標所編製的景氣綜合判斷分數於11月升至30分，雖然所對應的仍是代表景氣穩定的綠燈，但與代表趨熱的黃紅燈只差2分，顯示景氣持續好轉。



經濟發展處長吳明蕙表示，這是2011年4月以來首次出現「3」字頭的分數（30分），這次不論是景氣燈號、領先指標或同時指標的構成項目都全面回升，說明景氣的復甦已更為全面性，不論是生產、貿易、批發零售或企業信心都呈現好轉。



國發會公布11月景氣領先指標上揚1.41％，這是否代表復甦力道更為強勁？吳明蕙表示，過去幾個月的升幅曾出現1.5％以上，因此不能說復甦力道更強勁，不過，累計近七個月升幅已達10％，而且構成領先指標的七項數據（外銷訂單動向指數、實質半導體設備進口值…）全數上揚，構成同時指標的七項數據（工業生產、企業總用電量…）也全數上揚，吳明蕙強調：「這說明此次的復甦更為全面性，是非常好的消息。」



雖然國內景氣明顯復甦，美、歐、日、中的景氣領先指標及PMI也多呈擴張，但吳明蕙指出：「美、歐的復甦是弱的，加以全球疫情又升溫，這也為未來的經濟投下陰影，外在的挑戰還是不容忽視。」她表示，台灣這次表現比全球來得好，主要還是因為防疫成功，因此帶動消費、投資回升，也提振了大家對經濟前景的信心。



11月景氣距離景氣黃紅燈只差2分，展望12月是否會變燈？吳明蕙表示：「維持綠燈一定沒問題，但看起來，也有機會挑戰黃紅燈。」