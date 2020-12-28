12/28工商晚間報 3分鐘掌握財經要聞
工商時報精選晚間國內外要聞，讓您3分鐘掌握世界大事。
入冬首發霸王級寒流 氣象局召開抗寒會議
氣象局稍早發布入冬以來首發低溫特報，周三(30)隨著寒流迅速南下，全台氣溫明顯下降，屆時局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，氣象局也罕見召開抗寒會議…閱讀全文
林正雄：價量漲三成 才應打房
中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄28日表示，打房要有一定標準，不能無所本、矇著頭打房，才不會造成民怨和產業困境，呼籲政府應建立「房市景氣燈號系統」 …閱讀全文
新冠新症狀聞到魚腥味 醫師：2族群是大宗
罹患新冠肺炎的患者除了會失去嗅覺與味覺，現在更有多名患者指出，嗅覺、味覺恢復後卻異常，食物味道全部走調，有些人瘋狂聞到魚腥味，有些人莫名聞到燒焦味，也有人總是一天到晚聞到自己的汗臭味…閱讀全文
美媒推薦必買3科技股 台灣1王牌上榜
台積電一向被譽為台灣的護國神山，現在連外國人也看好！根據美媒指出，在今年結束前，美國市場最值得購買的三大科技頂級股票中，就有台積電ADR，並認為超微（AMD）、高通（Qualcomm）雖是美國最著名的晶片公司，但如果沒有台積電 …閱讀全文