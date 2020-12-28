霸王級寒流來了 蓮霧、蜜棗恐受衝擊

今年面臨56年來最嚴峻乾旱，西半部水庫水情紛紛告急，繼桃竹苗今年二期已停灌、明年嘉南一期作區也宣布停灌後，明(29)日中央抗旱會議也將宣布竹苗台中的停灌面積。農委會主委陳吉仲也表示，再過2天就有強烈寒害，正在採收的蓮霧與蜜棗恐受影響。

立法院經濟委員會今日邀請經濟部部長及行政院農業委員會主任委員就「近期水情、限水措施、中部及桃竹苗1期稻休耕與水庫清淤、降低漏水率，與水資源之供需現況及未來之供需預估、調配及開發等政策規劃」進行報告，並備質詢。

陳吉仲說，兩天後遇到霸王級寒害，現在正準備採收的蓮霧、蜜棗等將受影響，最近右手在公佈宜蘭花蓮的水災天然災害現金救助，左手邊在辦理西半部的乾旱災害現金救助，對台灣是非常極端的挑戰。

根據水情統計，竹苗中水庫蓄水量已十分危急，台中灌區的鯉魚潭、德基水庫、苗栗灌區的永和山、明德水庫蓄水量均為18年同期最低，新竹灌區的寶二水庫則為14年來同期最低。

停灌面積部分，新竹灌區4588公頃、苗栗灌區2894公頃、台中灌區2萬62公頃，合計2萬7544公頃停灌面積將於明日經濟部中央抗旱會議宣布，桃園石門水庫灌區截至昨(27)日蓄水量為1億2983萬噸，蓄水率達65％，因此停灌策略延至下月5日再行宣布。

水情部分，宜蘭、花蓮、台東、屏東及高雄等地區，經評估供灌情形審慎樂觀；彰化、南投及雲林地區，經評估實施輪流灌溉等抗旱措施可完成供灌；新竹、苗栗及台中等部分灌區水情仍持續嚴峻。

陳吉仲說，因為霸王及寒流本周南下，近期面臨採收的蓮霧及蜜棗恐面臨最大衝擊，農業保險絕對要更大幅度執行，否則政府再怎麼出錢也無法保障農民收入。

（中國時報 李柏澔）