獨家專訪》龔明鑫：明年沒有通膨問題

國發會主委龔明鑫接受本報專訪表示，美國無限量QE為市場注入大量資金，可能推升資產性價格，但不會讓油價回到100美元以上，不致於引發輸入性通膨，2021（明）年台灣沒有通膨問題。不過，為避免大量資金進入台灣推升泡沫風險，將設計機制把游資導入公共建設及對國家長期發展有幫助的產業。



美國今年3月宣布無限量QE，大舉購債為市場注入流動性，估計釋出3兆美元，比2008年之後三輪QE規模更大，速度更快，在過多貨幣追逐過少商品下，2021年原油、金屬及農工原料行情恐怕會飆漲而再度掀起通膨。



但龔明鑫表示，過去國際資金投資範圍較小，過多資金只要投入初級原物料市場，極易推升農工原料價格，而造成通膨疑慮，但隨著自駕車、電動車、再生能源、氫能等未來性投資領域愈來愈多，國際資金押在原油等農工原料意願大大降低，原油價格不太可能再飆升至100美元以上。



龔明鑫說，只要油價漲得太多，頁岩油與再生能源就會出來，對油價產生抑制效果；再者，循環經濟對原油依賴已降低，據此研判原油及農工原料價格大漲而引發輸入性通膨可能性不高。倘若油價果真大漲讓全球出現通膨疑慮，相信美國聯準會也會重新思考現行匯率、利率政策，以目前利率這麼低，要抑制通膨空間非常大（指升息），從這些訊息看來，通膨應不至於出現。



依主計總處及央行最新預測，明（2021）年台灣消費者物價幅（通膨率）分別為1.16％、0.92％，為近三年最高。



另國外充沛資金匯入國內，龔明鑫說，有可能推升資產性價格，惟是否可定義「泡沫化」是有疑慮的，因為有實質投資的支撐，但又夾雜一些資金效應，這些現象與過去有很大不同，政府將設計一個機制，把資金疏導到對國家長期發展有幫助的地方。



龔明鑫說，政府設計很多機制，把游資引導到特定政策方向，如保險法修法開放保險資金投入公建，鬆綁1/3董監限制；國發會也將設計機制，擔任PE私募基金主管機關，透過創投將壽險資金引入公建、5+2產業及6大核心戰略產業；又像離岸風電，對台灣是新模式，公股銀行擔心保證不足，國發會設立國家級融資保證機制，讓銀行願意提供專案性融資。