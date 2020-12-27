新冠疫苗關鍵QA 快速掌握

歐洲國家正跟進英美等國展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗配送與接種，雖然各界一致讚賞疫苗研發和核准快速，對於疫苗的可用性、有效性與副作用，仍心懷不少疑問。

●有多少種疫苗？

一般而言，疫苗從研發到上市約需10年時間，但新冠肺炎疫苗進展卻十分神速。美國輝瑞大藥廠（Pfizer ）與德國生技公司BioNTech合作疫苗12月2日獲准在英國使用之後，迄今已有數以千計年長者率先接受接種。

目前共計有16國以及歐洲聯盟（EU）批准輝瑞／BioNTech疫苗，美國食品暨藥物管理局（US Food and Drug Administration, FDA）也已發給輝瑞／BioNTech 及另一家美國公司莫德納（Moderna）疫苗緊急使用許可。

俄羅斯12月5日開始接種仍處第3期臨床試驗階段的本土疫苗「衛星－V」（Sputnik V），中國也已發給一些本土疫苗緊急使用授權，儘管它們尚未正式獲得批准。

世界衛生組織（WHO）表示，目前共有16支疫苗正在研發最後階段，其中部分已經上市。

●歐盟接種時間表？

輝瑞／BioNTech疫苗取得歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）批准後，歐盟國家將從今天展開接種，但德國、匈牙利和斯洛伐克這3個成員國昨天即已展開接種。

●哪種疫苗最有效？

11月9日以來，已有輝瑞／BioNTech、莫德納、英國牛津大學（Oxford University）／阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）、俄國國營研究所Gamaleia這4組生產者宣布疫苗有效，他們都是根據涉及數以萬計志願者的第3期臨床試驗結果宣布有效，但其中只有輝瑞／BioNTech和牛津疫苗提供細部資料。

科學期刊「刺胳針」（The Lancet）12月8日證實阿斯特捷利康疫苗有效性平均達70%，美國食品暨藥物管理局認證輝瑞／BioNTech疫苗有效性95%，莫德納自行宣稱疫苗有效性94.1%，俄羅斯則宣稱「衛星－V」有效性91.4%。

牛津大學／阿斯特捷利康疫苗每劑約2.5歐元，是4 組中價格最低廉的疫苗；莫德納與輝瑞疫苗則都有配送上的缺點，因為它們都得長時間儲放在極低溫環境（分別為攝氏零下20度與攝氏零下70度）。

●副作用？

專家堅稱，因有數以萬計志願者參與臨床試驗，若有重大風險應該都已發現，但仍不能排除會出現較罕見、或影響特定病患的副作用。

根據美國食品暨藥物管理局，輝瑞／BioNTech可能導致接種的手臂產生疼痛反應，其他不好的副作用包括疲累、頭痛、痙攣，以及更少見的發燒。

●更重要的議題

最重要的問題是長期有效性，英國倫敦大學國王學院（King’s College in London）的沃德（Penny Ward ）表示，重要的是有效性能持續多久？病毒是否會變種，以致疫苗不再對其有效？

疫苗對不同的風險族群作用是否不同？例如最可能形成COVID-19重症的年長者；此外，這些疫苗能否阻止病毒擴散，且可降低接種者的病情嚴重度，也仍是未知數。

●疫苗對新病毒株比較沒效？

專家認為，目前的疫苗對抵抗英國等地被認為更具傳染力的新病毒株仍有效。