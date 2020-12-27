英國航班抵台 首批通關旅客1人發燒送醫

從英國載送114名旅客的華航班機今天下午5時36分降落桃園機場，他們下飛機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業，其中第一批旅客中1人發燒，立即後送醫院，另1名陸配則申辦證件。

英國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，近期更出現變種病毒，中央流行疫情指揮中心因應祭出加嚴防疫措施，自23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數減半，有英國旅遊史的入境者全面入境採檢並集中檢疫，檢疫期滿前也會再次採檢。

這架華航CI082倫敦飛台北班機是減班後首班，原訂今天晚間6時15分抵達，提早至下午約5時36分扺達桃園國際機場。桃園機場國境單位人員表示，機上有13名機組員、台籍旅客90人、大陸地區人民1名及外籍旅客23名，總共127人。

旅客下機後，將走獨立通道至候機室，隨即在檢疫人員協助下獨立進行資料審核及通關作業，與其他航班的旅客分流，有症狀者將先在機場進行個別採檢，有發燒者送醫，其餘人則陸續送往3處集中檢疫所再進行採檢。

英國航班旅客4有症狀1發燒 18人完成採檢

華航英國航班今晚抵達桃機，機上127人中已有18人完成採檢，其中4名旅客有症狀現場採檢，另1名旅客因發燒緊急送醫採檢，13名機組員雖無症狀，仍送往防疫旅館採檢及居家檢疫。

從英國載送114名旅客的華航班機下午5時36分降落桃園機場，機上有13名機組員、台籍旅客90人、大陸地區人民1名及外籍旅客23名，共127人，旅客下飛後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業。

醫福會執行長王必勝晚間接受記者電話聯訪時表示，這班航班原預計載送120名旅客回台，但最後僅114名旅客搭機，其中1人下機後出現發燒症狀，已緊急送醫採檢，其餘113名旅客正陸續分批搭乘巴士前往集中檢疫所，將於檢疫所採檢。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，根據最新了解的狀況，此航班從落地到旅客下機、上巴士大約耗時2小時，整個過程還算順利，截至晚間8時許，共有18人完成採檢，分別為5名旅客及13名機組員。

陳宗彥表示，此航班114名旅客當中，除了有1人發燒送醫採檢，另有4人目前或過去14天曾出現疑似症狀，已立即在現場採檢；機上13名機組員均沒有症狀，已送往航空公司安排的防疫旅館採檢及居家檢疫。

陳宗彥說，113名旅客將分別送往大台北地區3個集中檢疫所，3個集中檢疫所分別接收39、57、17名旅客。