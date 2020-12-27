日本鎖國禁外國人入境 台列豁免

日本因新冠肺炎疫情惡化，本月28日起到2021年1月底，禁止所有外國人入境，但有11個疫情控制相對穩定的國家豁免，其中包括台灣，華航飛日本航班也決定照常飛行，目前並無減班計畫。在倫敦部分，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該中心是要求現有航班減半，因此會由民航局協調華航與長榮如何派飛。

華航目前飛往日本有東京成田、大阪、福岡以及名古屋共四個航點，12月底前共計3班，明年1月共有28班。華航會依各國最新公告，於官網公告入境規定，請旅客參考遵循。

華航營運航班資訊可參閱官網旅客須知：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=39401-7030

另華航飛英國倫敦航班在27日晚間載回120名旅客後，12月最後一周航班取消，公司表示後續倫敦航線將依市場需求及指揮中心政策做調整。目前華航網站上明年前3個月每月都排了4個航班，尚未減班，要等民航局做進一步指示。

農曆年前民眾搭機需求較高，莊人祥表示航班減半是暫時性措施，會實施多久要看英國疫情發展，目前沒有時間表。

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