4千留英學生壓境成破口？莊人祥提返台條件

英國變種新冠病毒大爆發，引發出逃潮，日本還因民眾自英返國造成家庭群聚宣布鎖國一個月，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，根據教育部統計，目前我在英國留學生約4千人，現在學校已放寒假，留英學生若要返台一定要透過我駐英代表處安排。

台灣留學英國人數高達4,050人，但隨著英國疫情急速升溫，4千多名英國留學生返台，勢必造成邊境防疫壓力，莊人祥表示，教育部已有安排，若要回台一定要透過我駐英代表處，指揮中心都會盡力配合，而且4千人也不會同一個時間回來，目前對於自英國入境者的做法就是集中檢疫、加強採檢。

教育部表示，現正值寒假期間，尊重海外留學生返國意願，台生若欲返台有緊急困難需要協助時，將由駐英代表處或駐英教育組聯繫協助，盡力提供安排，讓他們可以返台。不過在英留學生返台後必須集中隔離兩周，之後再檢驗連兩次皆陰性後，才算完成檢疫。

至於日本因應英國變種病毒，已下達鎖國令防疫，莊人祥指出，各國的防疫措施因需求不同所以會有不同方式，但台灣稍早就已祭出居家檢疫14天外加7天自主健康管理的措施，加上返台需檢附3日內檢驗證明的秋冬專案，因此目前針對英國變種病毒仍會透過集中檢疫與加強採檢的方式進行。

（中時新聞網 莊楚雯、中時 陳人齊、林志成）

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