台灣防疫成績亮眼 「這單位」功不可沒

華航英國班機明將抵台，120人將送往集中檢疫所。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日陪同行政院長蘇貞昌前往烏來檢疫所，結束後返回指揮中心。他今有感而發現身記者會表示，台灣目前累計783名確診者，其中259人是在集中檢疫所確診，若不是集中檢疫所隔離的好，恐怕就會形成破口。這一年來發生了很多情況，但都沒有形成真正的情況，感謝檢疫所同仁的付出。台灣防疫成功，集中檢疫所功不可沒。

陳時中表示，集中檢疫所最早在做的時候，不到一周的時間就建立起來，這要感謝次長石崇良，透過我們警政署、各部會協調成立。一年下來的驗證顯示，集中檢疫所非常成功。醫護人員裡面大部分都是公立醫院去做努力，目前有29所集中檢疫所，有配置3,003床。

今天陪蘇院長去集中檢疫所感觸很深，陳時中說，大家記得2月3日武漢包機，到3月10日第二批武漢包機進來，所有人都進入集中檢疫所。現在回想好像沒有很特別，但是當時的情境非常緊張，服務的人都是一肩扛。

陳時中說，今天和幾個檢疫所指揮官聚在一起，大家一起回想當初的心境，大家都很緊張，尤其後勤組非常辛苦，只有短期訓練，我還記得當時他們有些人回到家裡還會被社區排斥。檢疫所的阿桑告訴我，鄰居都叫她不要回家，不要害大家。事實上是不會有這樣的事情的，因為他們都會做好自我保護。當時的情況可以想像，大家壓力很大。

我們很安全地度過了2月3日、3月4日兩個不同的包機，各有一些很感人的情況，然後2月8日，基隆醫院很快地給寶瓶星號做了128人的採檢，萬一有情況就送到檢疫所，做好社區隔離的準備。再後來是鑽石公主號19人回來，我們的醫護人員到日本接回來，放到集中檢疫所。2月15日護理師到成都單槍匹馬接血友病患返台，我們也感謝高醫在醫療專業、藥品上的協助。

3月23日，長照機構護理師染疫，陳時中說，當時我半夜就趕到，也感謝桃園醫院、長庚醫院調動人員到機構採檢，但是我們遇到的困難是53名住民要怎麼辦？照顧的人全部被我們隔離了，需要被照顧的人和照顧者都隔開，但集中檢疫所就把他們承接下來，後來的問題是誰要來照顧？部立醫院就承擔起來，護理師隔天上午就到位，照顧這群住民。

截至目前，國內確診人數累計783人，在集中檢疫所確診的有259人，陳時中感慨地說，若沒有那麼好隔離措施的集中檢疫所，放在任何地方都會形成破口，台灣就會垮。

幾個月前敦睦艦隊群聚感染爆發，集中檢疫所也馬上空出來，當時是4月17、18號的事，後來境外生又要進來，學校的宿舍不夠，怎麼讓他們回來？畢竟我們要負起教育責任，當時也是集中檢疫所把他們收起來。接下來就是菲律賓專案、印尼專案等，也是集中檢疫所在承接，明天120人要從英國回來，這些人也是要到集中檢疫所。陳時中感謝集中檢疫所人員的付出，並表示台灣防疫成功，集中檢疫所功不可沒。（中時）