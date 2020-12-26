鬍鬚張外還有未爆彈？ 陳吉仲：全面清查

台灣豬不同標章 中央畜產會：將再強化業者資格審核

對台灣豬標章的疑慮，中央畜產會26日特別強調聲明，中央畜產會是依據「台灣豬證明標章使用管理作業規範」執行的權責，核予業者「台灣豬證明標章」，強化國產豬肉整體識別行銷作為。

中央畜產會也針對餐飲業者「鬍鬚張」在粉絲團張貼「台灣豬證明標章」的疑慮強調指出，依據衛福部食藥署「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，該公司之作為符合是項規定。

「鬍鬚張」張貼「台灣豬標章」的疑慮主要在「鬍鬚張」的「紅麴燒肉便當」肉品，產地是來自西班牙，不是國產豬。

中央畜產會說明指出，「鬍鬚張」在申請臺灣豬證明標章時就有聲明：各店多數餐食均使用國產豬肉，但廠內尚有作為店內燒肉便當等一至二項餐食「專用」原料之庫存西班牙豬肉。

「鬍鬚張」向中央畜產會表明，預計會在2021年3月前用罄，屆時將全數改用國產豬肉。中央畜產會指出，雙方在切結書中確認，並在符合食品安全衛生管理法的前提下，中央畜產會依據「臺灣豬證明標章使用管理作業規範」執行之權責，核予「鬍鬚張」台灣豬證明標章。

中央畜產會指出，為符合多數民眾的期待，農委會已責成要再強化業者申請「台灣豬證明標章」的資料審查、契約管理以及標章使用業者的查核等事項。

（工商時報 譚淑珍）

總統蔡英文8月底時宣布將開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發國人嘩然，農委會隨即祭出需要審查的「台灣豬標章」，但未料傳出擁有台灣豬標章的鬍鬚張竟使用進口肉品，對此，農委會主委陳吉仲表示，將重新針對申請台灣豬標章的1萬多家業者重新清查，如果標示不實，將移送食藥署依標示不實處4萬至400萬元罰鍰。

萊豬即將在明年開放進口，陳吉仲指出，目前主要做的工作，包括在販售生鮮肉品或餐飲場所等全部要做好標示，標示完後就是對消費者多一個選擇最大的保障；而農委會則會逐日公布所有豬肉的進口數量，還有國內的一個屠宰的數量，讓全國知道我們所有的豬肉跟豬肉製品，有這樣的管理，還有百億基金的運用，確保所有的養豬農民的收入維持在一定的水準。

針對鬍鬚張使用進口肉品事件，陳吉仲指出，目前台灣豬標章仍屬試辦，但如果明年1月1日後的豬肉製品主原料未全面使用國產豬肉，卻仍張貼台灣豬標章屬標示不實，將依標示不實處4萬至400萬元罰鍰。

至於是否除了鬍鬚張外還有其他的業者使用，並取得台灣豬標章，陳吉仲說，農委會針對目前申請台灣豬標章的1萬餘家業者全部再清查一次，並在明年1月1日後會加大力道。

（ 中時 林良齊）