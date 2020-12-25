台經院景氣調查 製造業逾六年最好

台灣製造業若都暢旺，將撐起台灣經濟大旗。台灣經濟研究院25日公布最新產業景氣動向調查，2020年11月製造業營業氣候測驗點為103.11點，較上月增加1.91點，呈現連續第七個月上揚的態勢，創下自2014年8月以來新高，再探75個月來的高點，步上前波的景氣循環頂點。



台灣經濟研究院長張建一分析，主要是第四季傳產景氣逐步復甦，機械業，塑化業等跟上今年來一直表現很好的資通訊和半導體業，有超過六成以上的化學工業與鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣，目前整體製造業走向健全的趨勢。



即使國際疫情再起，張建一強調，主計總處所估計2020年台灣經濟成長率2.54％，近日看來不排除再往上調，2021年的3.83％也算保守，台經院目前暫時維持2021年台灣GDP成長率4.01％的估值，明年再評估是否調整。



內需導向的服務業部分，台經院11月服務業營業氣候測驗點96.84點，較上月微幅增加0.02點，處於持平的態勢。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，多數廠商多以持平看待景氣，惟證券業與運輸倉儲業看好11月景氣的比例超過八成，是此次調查最為突出的兩項產業，證券業是看好資金行情激勵股市，尤其政府打炒房後，預期資金會更為流向股市。在未來半年看法的部分，餐旅業與電信服務業對於未來半年景氣看壞的比例較高，起因於疫情再起使得年終尾牙聚會取消。



台經院調查製造業廠商對於景氣的看法，問卷結果顯示，認為當11月景氣為「好」比率39.6％；認為當月景氣為「壞」的比率則降16.1％，其中，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業、機械設備業、運輸工具業與電子機械業皆看好當月景氣。



至於整體廠商對未來半年景氣看法，台經院指出，看好廠商由2020年10月的25.9％增加6.6個百分點至當月的32.5％，亦超過三成，看壞比率由10月的18.4％減少1.7個百分點至當月的16.7％，台經院指出，儘管全球疫情再度復燃，然近期疫苗研發進展順利，已有多個國家展開疫苗接種，若後續施打成效良好，有助於降低疫情不確定因素，使得整體製造業廠商看好未來半年景氣的比例超過上月調查。