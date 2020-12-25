電子支付條例三讀 不同平台轉帳、匯兌 攏也通

立法院25日三讀通過《電子支付機構管理條例》，合併電子支付與電子票證一起管理，日後不同平台可以相互轉帳，也可以進行外幣買賣，外來移工也可在電子平台上換匯，大幅增加電子支付的便利性。

修法說明中指出，電子支付與電子票證使用的場域及運用技術界線已漸漸模糊，法律性質雷同但規範確有差異，導致執行上常有困擾，因此修法整合兩部法律，以有效落實金融監理、消費者保護並促進電子支付產業發展。

在把電子支付、電子票證兩者合併由《電子支付機構管理條例》管理後，金管會還將推出相關子法予以落實。未來可望擴大電子支付機構的業務範圍，並開放跨機構間的金流服務，加速普惠金融進程。

《電子支付機構管理條例》新增多項電子支付業者可經營的業務，包括：辦理國內外小額匯兌、外幣買賣、特約機構收付訊息整合、特約機構末端設備共用、電子發票系統、商品禮券或票券價金保管與發行、紅利積點整合及折抵代理、儲值卡儲存區塊或應用程式供他人運用等。

未來民眾也不必糾結在某些通路，各種pay都可以相互通行，帳款可以在電子支付帳戶間自由轉帳。甚至也可以在電子支付平台上買賣基金、外匯等金融商品，移工也可以透過電子支付匯錢回家。

政府希望，電子支付機構提供金融商品、服務等代理收付款項服務，改採「原則開放、例外禁止」的管理方式，擴大電子支付機構之金流服務範疇。

同時，電子支付機構的資本額門檻，採取差異化管理，依其業務範圍區分為全功能執照（5億元）、經營收受儲值服務（3億元）、營代理收付款項服務（1億元）等三種。