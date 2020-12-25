高雄智慧城市推動委員會 成立

高雄市長陳其邁25日宣布，成立高雄市智慧城市推動委員會，他希望，以發展在地產業數位轉型出發，除了展現科技智慧治理，也以先在高雄實證，後輸出國際為拉力，帶動建設高雄數位產業，兩年拚四年，讓市民感受到看得見的智慧城市指標。

高雄市智慧城市推動委員會由來自產官學研界重量級人物所組成，包括有行政院唐鳳政務委員、科技會報簡立峰委員，產業界國內外大廠如亞馬遜、微軟、西門子、IBM、日月光、研華、智慧城市產業聯盟、高雄小港醫院，電信界中華、遠傳，學術界中山大學、高科大、中興大學，以及AI大師杜奕瑾，法人團體資策會、金屬中心與電信技術中心等領導者，並由宏碁集團施振榮榮譽董事長擔任榮譽顧問。

國發會主委龔明鑫特別南下支持，龔明鑫指出，陳其邁上任4個月就組成4年累積的堅強智慧城市團隊，相信在陳其邁市長的領導下，相信針對任何治理課題，都可以快速成立夢幻的「高雄智慧聯盟」。

高雄的生活環境如天氣跟新南向國家比較像，更容易對接南向市場，龔明鑫提出，智慧城市進入5G市代，若能開放試驗場域做為智慧城市系統上的整合，便能以此作為輸出新南向的基地。前瞻計畫執行在即，龔明鑫鼓勵市府與企業趕快提案，成為5G智慧城市示範城市。