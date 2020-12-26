不可不知！2021元旦新制懶人包一次看

2021年1月1日起，有多項重大新制上路，包含每人基本生活費調高為18.2萬元的減稅紅包、基本工資調升為月薪2.4萬元與時薪160元、勞保與國保費率雙漲，還有多項金融新制，都與你的荷包有關，此外，萊豬、30月齡以上美牛也將開放進口，不可不知！

減稅紅包：

基本生活費調高

109年度每人基本生活費調高至18萬2000元，較去年的17萬5000元增加7,000元，2021年5月報稅時適用。

圖書出版品免徵營業稅

圖書出版、進口事務業者，得就所出版或進口的圖書申請免徵營業稅之認可，認可通過後，除申請者外，其他營業人銷售經認可的圖書，其收入也免徵營業稅。

勞工權益：

基本工資調升

每月基本工資由23,800元調升至24,000元；每小時基本工資由158元調整至160元。

勞保費率調高

勞工保險普通事故保險費率調高為11.5%（內含就業保險費率1%），以10.5%計算普通事故保險費。

國保費率調高

國民年金保險費率調高至9.5%。

「勞工退休金月提繳工資分級表」、「勞工保險投保薪資分級表」同步修正

109年度適用的分級表第1級23,800元刪除，原第2級24,000元遞移為第1級，其餘投保薪資金額均未修正並依序遞移，修正後分級表計15級。

金融：

青年安心成家購屋優惠貸款續辦

「青年安心成家購屋優惠貸款」持續辦理，實施期間至2022年底，並修正一段式機動利率調降至1.40％。

個人未上市櫃股票交易所得納入最低稅負制課稅

個人未上市櫃股票交易所得恢復計入個人基本所得額課稅，也就是個人境內外所得減除670萬元免稅額後適用20％稅率，2022年5月報稅時適用。

旅平險意外死亡及失能給付標準費率調降10%

調降「旅平險中有關意外死亡及失能給付標準費率表」費率10%，意即死亡與失能損失率維持九成，但費率下降10%，調降後該類保險商品保費預期可適度降低。

投資型保單應給付累計孳息

投資型保單保戶可申領但未申領的各項保險給付，保險公司要加計利息予受益人。

民生消費：

預售屋停車位不列入土地持分

「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正，預售屋的停車位不列入土地持分，契約未符合條件者可罰3萬元至50萬元。

豬肉原產地標示

實施「豬肉原產地標示」，無論是生鮮肉品、散裝包裝及所有通路皆須清楚標示，讓民眾可以安心自由選購。

國中小營養午餐加碼補助

學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元。

口罩實名制增量降價

口罩由原本14天可買9片、45元，調整為可買10片、40元，多一片少5元。

商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項上路

不分業別全面適用商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項。

手搖飲總熱量、總糖量標示

手搖飲「加料」的「總糖量」與「總熱量」全都要標示。未依規定標示或標示不實，最高可處300萬元或400萬元罰鍰。

違規攜帶超量菸酒入境 捲菸處罰金額加倍

「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」修正，入境旅客違規攜帶超量捲菸，罰鍰從每條500元提高到1,000元；超攜酒精濃度超過10％以上酒品、每公升罰2,000元，超攜酒精濃度低於10％酒品、每公升罰500元。

代繳用戶簡訊帳單服務

台水公司實施代繳用戶簡訊帳單服務，提供民眾多元帳單通知方式選擇；鼓勵用戶申辦，簡訊帳單每期水費可減免3元。

新版晶片護照1月11日發行

提升我國護照封面的台灣(TAIWAN)辨識度，新版護照預訂2021年1月11日發行。

交通：

聲音照相上路 違規最高罰3,600元

指定速限範圍內噪音超標可處1,800元至3,600元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處3,000至3萬元。

機車駕訓班補助1,300元

明年元旦起到11月底，只要考機車駕照前有先上三天駕訓班，通過考試後，駕訓費用每人補助1,300元。

農業：

農民退休儲金制上路

農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額，共同存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元。

農業保險法及其補助辦法上路

將天災、疫病、市場風險納入，持續提供三分之一至二分之一的保費補助，並成立農險基金逐年編至100億元。

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