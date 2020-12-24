勞動基金炒股案 金管會進駐金檢群益投信

勞動基金炒股案日日爆，繼復華、統一投信後，24日再爆群益投信人員被北檢約談。金管會24日晚間也跟進發布，「近日已啟動對投信公司之專案檢查」。檢查局長王儷娟指出，2019年就已對四、五家「本土投信」全委代操業務進行專案檢查，去年就有發現缺失，有的已移送、有的已裁罰，而今年對有缺失的投信作複查，這三家有的也在複查名單中，而今日正好進駐群益投信進行檢查。

勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，北檢24日指揮廉政署兵分5路搜索，並約談群益證券資產管理部專業副總經理謝志英、基金經理人林瑞英、研究員湯明真等3人說明。

王儷娟表示，金管會近日已啟動對投信公司的專案檢查，查核事項包括全權委託業務之作業程序及內部控制，目前正在對群益投信公司辦理檢查。她指出，去年對全委代操的業者就已進行專案檢查，就發現代操業務有缺失，最近因勞動基金爆發炒股案，就針對去年已有缺失的投信去複查，看有沒有改善，共金檢了四、五家本土投信，複查的公司像涉案的統一、群益也在內。

王儷娟強調，「金管會對於投信一直有監理，也有在掌握」，也早就啟動專案查，像去年檢查完後，統一投信總經理就被停職了，因為發現其基金管理在內控上有作業疏失，金管會也已作裁處，今年有再複查投信被處份後是否改善，金檢陸續進行中。

王儷娟指出，投信缺失的複查範圍包括：內控機制、交易室管理、經理人手機管理、通訊設備管理、經理人利益衝突防範是否到位，都是投信全委業務會特別檢查項目。

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