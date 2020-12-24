明年元旦7大惠民措施來了！
行政院24日宣布2021年元月起推動七大惠民措施，包含：基本工資調漲、農民退休儲金上路、農業保險法及其補助辦法上路、國中小營養午餐加碼補助、基本生活費調增、圖書出版品免徵營業稅，及口罩實名制增量降價。
七項惠民措施分別為勞工基本工資調漲，月薪由2萬3,800元調整至2萬4,000元，時薪由158元調整至160元，約208萬名勞工受惠。
農民退休儲金上路，農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額共同存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元。
農業保險法及其補助辦法上路，將天災、疫病、市場風險納入，持續提供三分之一至二分之一的保費補助，並成立農險基金逐年編至100億元，穩定農民收入。
國中小營養午餐加碼補助，學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元。
基本生活費調增，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7,000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠。
圖書出版品免徵營業稅，經營圖書出版品之出版或進口事務者，得申請免徵營業稅，110年1月起受理申請。
口罩實名制增量降價，由原本14天可買9片、45元，調整為可買10片、40元，多1片少5元。
|項目
|內容說明
|1
|基本工資調漲
|每月基本工資由2萬3,800元調整至2萬4,000元；時薪由158元調整至160元，預估有超過200萬名勞工受惠
|2
|農民退休儲金上路
|農民自願每月提繳一定金額，政府亦提繳相同金額，共同存於農民退休儲金個人專戶。若繳納40年，每月約可領4.5萬元
|3
|農業保險法及其補助辦法上路
|成立農業保險基金，逐年編至100億元，對於因風災、疫病、市場風險所帶來的損失，給予適當呆障；作物、禽產類保費補助1/2、漁產類保費補助至少1/3
|4
|學校營養午餐加碼補助
|推動國中小營養午餐全面使用國產可溯源食材及國產肉品，補助學童每人每餐，從原本的3.5元提高到6元
|5
|基本生活費調增
|每人基本生活費調高至18.2萬元，較前一年增加7,000元，110年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠，減稅利益近百億元
|6
|圖書出版品免繳營業稅
|圖書出版品業者，銷售圖書出版品之收入，免繳5%營業稅(元月開始受理申請)
|7
|口罩實名制增量降價
|由原本14天可買9片、45元，調整成10片、40元，多1片，少5元
資料來源：行政院／提供
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