近400萬勞工 年薪不到50萬

主計總處昨公布108年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數為新台幣49.8萬元、平均每月約4.15萬元，較上年增1.64％，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣以受雇員工數796.7萬人推估，意謂有半數、逾398萬人未達薪資中位數、49.8萬元的水準。

其中，以電力及燃氣供應業受雇員工全年總薪資中位數112.4萬元最高，金融及保險業、資通訊服務業以及醫療保健業，全年總薪資中位數皆有較高水準；藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業等，則均未達40萬元。

陳惠欣分析，薪資中位數會隨著薪資成長而增加，廠商調薪，基本工資調升，都是推升中位數成長的重要力道。

人力專家楊宗斌表示，通常知識含金量高、進入門檻高的產業，總薪資表現會比較好；不過，對年薪不到50萬元的過半受雇員工，楊宗斌坦言，必須要在「雙薪」的情況下，在都市討生活才能過得較寬裕、勉強買得起房。

薪資中位數是將員工依薪水由低至高排序，位處中間者的薪資即為薪資中位數；若從各年齡層來看，以40至49歲者57.2萬元較高，未滿25歲及65歲以上者，因為較多是部分工時、在學打工，或是初入職場、二度就業者，總薪資中位數分別為34.9萬元以及40.4萬元，表現皆低於平均值。

（中國時報 洪凱音）