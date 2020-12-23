薪資中位數出爐 半數受僱員工年領不到50萬

主計總處23日公布108年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣49.8萬元、平均每月約4萬初，雖然較上年增加1.64％，但也揭露全台仍有半數受僱員工、約398萬人年薪連50萬元都不到。

薪資中位數是將員工依薪水由低至高排序，位處中間者的薪資即為薪資中位數；舉例來說，若調查5位民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3位民眾的薪水就是薪資中位數；相較於平均數容易被極端值拉高，中位數更能反映多數民眾的「薪聲」。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，108年全體工業及服務業受僱員工數為796.7萬人，薪資中位數為49.8萬元，意即有半數受雇員工年薪未達此水準，約398萬人。

不過陳惠欣指出，薪資中位數會隨著薪資成長而增加，除了廠商調薪，基本工資調升也是推升中位數成長的重要力道；108年全年總薪資的中位數較107年增加1.64％，與101年比較，全年總薪資中位數增加12.68％。

進一步觀察各行業情況，108年以電力及燃氣供應業受僱員工全年總薪資中位數112.4萬元，金融及保險業94.8萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業70.4萬元，醫療保健業64.5萬元較高。

至於藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含公私立學校等）均未達40萬元，主計總處解釋，可能因多是部分工時員工所致。

外界觀察薪資中位數，也會關注是否反映所得分配不均的現象，根據主計總處統計，中位數對平均數比值自102年的0.801緩降，108年降至0.774，陳惠欣解釋，主因是平均數容易受極端高薪者拉抬，成長速度高於中位數，導致中位數占平均數的比重持續下滑。

若依薪資高低將受僱員工人數平均分為10組，第1十分位數為29.1萬元、第9十分位數為117.9萬元，陳惠欣指出，受近年低薪組薪資成長較快影響，108工業及服務業受僱員工全年總薪資第9十分位數對第1十分位數的比值為4.05，不只較107年的4.11略降，也低於101年的4.36，顯示所得分配差距並無擴大。

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