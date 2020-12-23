確診機師爆新足跡！去日交流協會、爬象山

確診紐籍機師（案765）曾在自主健康管理期間趴趴走，昨爆出3個地點後，今天又傳出更多新足跡，包括日本交流協會、松山區、象山等，北巿議員徐巧芯質疑，她取得的資料和指揮中心之前公布的足跡不一樣，她向相關單位求證未果，自行向相關店家求證，得到的回覆是「確實有這件事」。

有關案765的新足跡仍待指揮中心確認，而記者也有聯絡指揮中心，但尚未獲得回應。

徐巧芯指出，地方上收到一張圖，關於案765的疫調，跟中央發的不一樣，中央發布的消息，在12月9日中午的行程完全空白，而這張圖上寫的有包含案765去了「日本交流協會」以及松山區其他地方。

台鐵表示，地下停車場是外包的，廠商已加強消毒，而台北車站的消毒頻率則從從2小時縮短為1小時，至於SOGO天母店昨天已進行全面消毒，員工上班期間也有配戴口罩、測量體溫。

徐巧芯表示，中央和地方資料不同，這導致了地方居民相當緊張，向她查證，包括台北市衛生局等單位遲遲無法確認，只好打電話給上述的店家詢問，得到的回覆是「確實有這件事」。

指揮中心表示，針對確診者不得公布其姓名、病歷及病史等；個案任職單位是否公開，必須看該公司協調；可掌握人員名單的餐飲、旅宿，以及疑似個案及接觸者，也不能公開。

（中時新聞網 何立雯 、 莊楚雯 、中時、 張薷）

紐籍機師去過？鼎泰豐回應一切以政府公告為準

針對有人爆料指確診染疫的紐西蘭機師曾赴天母鼎泰豐消費，鼎泰豐發言系統回應指出：「一切以政府公布資訊為主」，公司不會另外召開記者說明，但強調會全力配合政府相關單位及百貨防疫政策。

鼎泰豐表示，鼎泰豐自1月份開始迄今，公司與各門市所有同仁都一律配戴口罩，每天自主量測體溫，體溫超過37.5度就不會進入工作現場。每張桌面在客人使用過後，都會使用酒精進行消毒。此外，每天結業後也都會進行全店環境消毒，全員配合政府防疫政策與規定運作。

防疫指揮中心公布案765為紐西蘭籍機師，因染疫後隱瞞活動足跡、不配合疫調，消息傳出後引發爭議，對此各家業者也趕緊發出聲明澄清，而案765曾造訪店家亦全面緊急消毒。

（工商時報 姚舜）

議員徐巧芯揭露，地方上收到一張紐籍機師的疫調圖與中央不一樣。圖／議員徐巧芯提供

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