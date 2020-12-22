補充保費排名 驚見20多歲包租公進榜

健保署22日公布2019年補充保費收入年增2％達475億元，補充保費繳最多個案是北市信義區70歲包租公，補充保費繳了310萬元、租金收入達1.6億，連五年居冠。另有20多歲男繳189萬位居第三，回推一年租金收入近億元，是補充保費2013年開徵來首見最年輕進榜者。

健保署說，2019年補充保費收入增至475億元，高於2015年最高峰474億，但今年因疫情影響，累計前九月357億、年減5％。其中雇主負擔258億元，一般保險對象繳了217億元，包含股利所得95.38億元、獎金61.41億元、租金收入28.25億元、兼職薪資所得18.23億元、執行業務收入7.57億元，及利息所得6.38億元。

從個人繳費金額來看，健保署承保組副組長許周珠說，台北信義區70歲包租公一人補充保費繳了310萬元，換算租金收入一年達1.6億元，雖健保資料已去識別化，但從所在地、收入、性別推估，此人應已連五年居冠，累計五年貢獻補充保費超過了千萬元。

租金收入第二名為60歲台北市大安區男性，繳了283萬補充保費，換算租金收入將近1.5億元；第三名竟然是年僅20多歲、位在北市大安區的男性包租公，補充保費繳189萬，換算一年靠租金就賺9,895萬元，這也是健保署歷年統計「補充保費前三名排行榜」最年輕上榜者。

租金收入外，「高額獎金」繳費王是台中市北屯區50多歲男性，補充保費111萬元，等於獎金領了5,811萬元；「兼職薪資」繳費冠軍則是台北士林區80多歲男性，補充保費228萬元，等於靠兼職年賺近1.2億元。

而「股利」則以北市中正區70多歲男性居冠，繳交226萬元補充保費，換算股利所得逼近1.2億元。至於「利息所得」由一位北市松山區女性奪冠，補充保費繳110萬元居冠，推算利息所得達5,759萬元。