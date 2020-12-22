COVID-19本土確診再現 衛福部：跨年活動不停辦 但要全程戴口罩

253天本土零確診破功！衛長陳時中22日宣布，台灣新增1例本土案例，正逢跨年活動一波波，經指揮中心與縣市政府視訊會議研商結果，決定防疫指引不升級，跨年活動不停辦，但要求地方、民眾恪遵防疫要求。北市府也說，參加跨年活動不戴口罩要被罰，新北市府則宣布，即日起停止耶誕城內「戶外」集會型活動。

另因應英國疫情嚴峻，23日起倫敦飛台北航班數減半，本周先由華航執飛、長榮取消。自英國入境及過去14天有英國旅遊史者，入境均送集中檢疫所，空服機組員也恢復檢疫14天，檢疫將從嚴。

民眾最關切聖誕、跨年及元旦升旗是否受影響？陳時中22日晚間拍板，因本土案例感染源明確，決定防疫指引不升級，跨年活動不會停辦，只會要求地方、主辦單位、參加民眾嚴格遵守防疫要求，也將嚴格要求地方政府擬定好「防疫及應變計畫」，包含口罩、勤洗手、與會者實聯制。參加民眾須帶手機且開機、全程戴口罩，現場禁止（販售）飲食。

而確診本土病例為紐西蘭籍機師密切接觸女性友人，12月8～11日去過新光三越台北天母店、遠東SOGO台北天母店、好市多南崁店，陳時中呼籲期間去過三地點民眾應自主健康管理。

交長林佳龍22日也下令，航空公司若有監管漏洞將究責，不排除「限縮航班等」行政處分。陳時中說，現行機組員防疫僅由航空公司內部規範，23日將與航空公司開會，擬加嚴管制，且比照風電船東，賦予企業主防疫責任。

針對紐籍機師未誠實告知接觸史，拒絕配合疫調，桃園衛生局決議開罰30萬元。長榮航22日聲明，該機師違反居家防疫規定並規避妨礙疫調，將召開調查及紀律委員會，違規屬實將免職。

另廣達子公司廣明22日發布重訊，紐籍機師友人就是其子公司女員工，廣明與其子公司辦公室就在廣達林口總部正對面，廣達對內宣布，防疫措施將重回最高等級，全面謝絕訪客，會客空間、會議室全關閉，員工餐廳封閉，上班時間非經允許不得外出，員工須全時戴口罩。