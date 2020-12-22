防疫特權！紐籍機師只隔離3天原因曝光

國內連續253天零本土確診破功！中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增1例本土病例（案771）為廣達集團女員工，其感染源就是案765的紐西蘭外籍機師，由於這名外籍機師僅居家檢疫三天就進入社區趴趴走，引發外界質疑，難道機師可以獲得防疫特權？

指揮中心表示，這名紐籍機師於11月29日飛往美國，12月4日返台，居家檢疫至7日出關，且在自主健康管理期間（12月8日至12日）在台北趴趴走，活動足跡包括新光三越台北天母店、遠東SOGO台北天母店和好市多南崁店，引發外界擔憂本土感染恐擴大。

有網友在PTT發文質疑，機師明明是高危險群，為何只須隔離三天？引起網友熱議，紛紛回應「特權」、「不然沒人要跟台灣做朋友啊」、「之前美國官員來就知道啦，重要高級的人本來就有特權」；也有網友說「因為機師人少，通通隔離14天，航空公司就倒了」、「機師隔離14天，航空公司必須增加13倍的機師，根本不可能」。

根據指揮中心規定，飛國際行線機組員不列入居家檢疫14天名單，在入境無症狀的情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，應留在居所不得派飛及外出。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

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