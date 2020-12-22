防變種病毒！有英國旅遊史 明起集中檢疫
英國疫情嚴峻且病毒出現變異，12月23日零時起，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者皆至集中檢疫所進行居家檢疫。
中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，英國近期COVID-19疫情嚴峻，尤其自本(109)年9月發現首例病毒變異株後，感染變異株病例自11月快速增加，截至12月13日累計1,108例，英國當局表示傳播力可能較原病毒株增加7成，刻正評估對疫苗效力影響性。此外，丹麥、冰島、義大利、荷蘭、澳洲亦已報告該變異株感染病例，我國亦將對來自該些國家的境外移入病例加強監控。
依據疾管署監測資料顯示，英國疫情自本(109)年11月中過第二波高峰趨緩後，12月初起再度回升，近1週平均每日新增逾2萬9千例創新高，截至12月21日累計逾207萬例，其中逾6萬7千例死亡。該國已於12月20日起將倫敦及英格蘭東南部地區防疫等級提升至第4級。
指揮中心表示，為避免造成國內衝擊，自12月23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，本週先由華航執飛(本週長榮取消)，後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛；自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢；航空公司飛航及空服機組員，亦須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區，若航空公司宿舍無法落實管理，則安排入住防疫旅宿。
世界衛生組織(WHO)於昨(21)日表示目前尚無法證實英國疫情傳播速度上升，是否均由病毒變異所致，仍待更多研究佐證，惟目前大多數的核酸檢測(PCR)方式仍可檢測出感染變異株之病例，呼籲各國應持續監測、通報及分享變異株病例資訊，並進行基因序列分析，以瞭解該變異株對於檢測、臨床症狀及疫苗效力的影響。此外，因應英國報告病毒變異株疫情，歐洲多國、香港、加拿大等逾40個國家已對英國採取禁航等限制措施。
指揮中心提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
相關資訊可參閱疾管署網站
（中國時報 陳人齊）
英國疫情嚴峻 23日起倫敦飛台北航班減半
衛福部長陳時中22日表示，英國境內疫情嚴峻，將祭出三項管制措施。第一，自12月23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，本週先由華航執飛（本週長榮取消），後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛。
第二，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢。
第三，航空公司飛航及空服機組員，須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區，若航空公司宿舍無法落實管理，則安排入住防疫旅宿。
陳時中提到，英國近期COVID-19疫情嚴峻，尤其自9月發現首例病毒變異株後，感染變異株病例自11月快速增加，截至12月13日累計1,108例，英國當局表示傳播力可能較原病毒株增加7成，刻正評估對疫苗效力影響性。此外，丹麥、冰島、義大利、荷蘭、澳洲亦已報告該變異株感染病例，我國亦將對來自該些國家的境外移入病例加強監控。
依據疾管署監測資料顯示，英國疫情自本（109）年11月中過第二波高峰趨緩後，12月初起再度回升，近1週平均每日新增逾2萬9千例創新高，截至12月21日累計逾207萬例，其中逾6萬7千例死亡。該國已於12月20日起將倫敦及英格蘭東南部地區防疫等級提升至第4級。
指揮中心表示，為避免造成國內衝擊，自12月23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，本週先由華航執飛（本週長榮取消），後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛；自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢；航空公司飛航及空服機組員，亦須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區，若航空公司宿舍無法落實管理，則安排入住防疫旅宿。
世界衛生組織（WHO）於21日表示目前尚無法證實英國疫情傳播速度上升，是否均由病毒變異所致，仍待更多研究佐證，惟目前大多數的核酸檢測（PCR）方式仍可檢測出感染變異株之病例，呼籲各國應持續監測、通報及分享變異株病例資訊，並進行基因序列分析，以瞭解該變異株對於檢測、臨床症狀及疫苗效力的影響。此外，因應英國報告病毒變異株疫情，歐洲多國、香港、加拿大等逾40個國家已對英國採取禁航等限制措施。
指揮中心提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
美國政府擬要求英國旅客入境必須檢附陰性證明
路透引述美國官員與航空業人士說法指出，美國政府考慮要求所有入境的英國旅客，必須檢附在出境前72小時內的新冠病毒陰性反應證明，才得以進入美國。
白宮新冠病毒任務小組周一開會，針對英國入境人士提出飛行前的檢驗結果一事進行討論。英國爆發高傳染力的變種新冠病毒，已使數十國向英國關閉邊界。
航空業高層與美國官員指出，任務小組成員支持檢附證明的作法，但白宮尚未作出最終決定。
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