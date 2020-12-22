本土零確診破功！傳染源指向這名機師

衛福部長陳時中今（22）日宣布，公布國內新增1例COVID-19本土病例（案771），為今（2020）年12月20日公布之案765友人（30多歲女性），由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

指揮中心表示，為釐清案765（外籍機師）於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史（如附件），提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

指揮中心說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

另外，國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，皆自菲律賓入境。

指揮中心表示，案768為菲律賓籍40多歲男性移工，12月7日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案769為菲律賓籍30多歲女性移工，12月7日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案770為馬紹爾籍30多歲男性漁工，11月8日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於11月21日檢疫期滿前採檢結果為陰性，11月23日檢疫期滿後，由仲介安排登船後未再下船。因原預訂於12月21日出海，12月20日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共49人，其中48人為同船接觸者，PCR檢驗結果均為陰性，列居家隔離；1人為同車接觸者，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計120,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含118,248例排除），其中770例確診，分別為675例境外移入，56例本土病例（含案771），36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡，632人解除隔離，131人住院隔離中。

（工商時報 郭建志）

指揮官陳時中今天下午將親自出席記者會，說明後續防疫措施。消息指出，台灣維持逾8個月的本土零確診，將在今天劃下句點。

該名紐籍機師確診前，利用4天假期在北台灣遊山玩水，目前確切足跡都無法掌握，他也成為國內首起「航空器群聚」感染事件的主角。

陳時中昨坦承感染是因機組員未落實防疫措施，接下來將檢討、修正防疫方式，不排除開罰；交通部撂重話，若查出機師違規，未來將通報指揮中心並列入14天管制。

指揮中心發言人莊人祥表示，這起航空器群聚共有89人密切接觸，都需要採檢。目前已採檢54名，其中19名陰性、2名陽性、41名檢驗中。血清抗體採檢55名，有一例陽性。

（中時新聞網 王嘉慶）

秋冬專案暫不加嚴 指揮中心下午開會討論跨年活動是否影響

衛福部長陳時中22日表示，國內雖然新增一例本土確診，但因為感染源明確（是確診的紐西蘭男性機師的友人），因此秋冬專案包含八大場所的管理不會加嚴，也不會影響跨年活動。

陳時中也提到，22日下午將與地方政府開會討論有關「跨年、新春」活動的規模縮小，23日將會進一步公布討論結果。陳時中也呼籲，民眾參加跨年活動一定要戴口罩，有症狀就別出門。

（工商時報 郭建志）

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