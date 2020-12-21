台股IPO家數 十年新低

2020年台灣IPO家數、籌資額同步下滑！安永（EY）會計師事務所21日指出，在新冠疫情影響下，台灣2020年申請上市櫃企業約29家、創近十年新低，而IPO籌資額約新台幣142.4億元、年減近五成，與2017年規模相當。



展望2021年我國資本市場表現，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲預估，2021年首季預定有8家公司申請上市、10家企業申請上櫃，全年應有30家企業申請IPO。此外，2021年第三季我國將施行台灣創新板、戰略新板新制，預估兩大新板2021年分別會有十家以上企業申請，有效為我國資本市場注入活水。



截至今年12月21日，我國已有26家企業申請上市櫃，但年底前估計會有威峰電子掛牌上市，還有智聯、上洋估年底前上櫃，因此今年總計為29家企業申請IPO，其中籌資額前三大企業包括汎德永業（新台幣22.98億元）、昇佳電子（新台幣21.37億元）、安普新（新台幣13.24億元）。



惟我國今年僅十家掛牌上市、年減33％；上市企業籌資金額為新台幣67.38億元、年減71.1％。上櫃市場共16家掛牌、年減20％，籌資額為新台幣60億元、年增27.8％。



涂嘉玲表示，在疫情衝擊下，台灣IPO產業結構有所改變，過去主要以資訊、科技、零售業為主，但今年以科技、生技醫療業為大宗，原因為遠距商機及宅經濟快速成長，傳統零售業加速做數位轉型、智慧零售成為新焦點，生技業則因應高齡化社會、疾病防治等因素，吸引投資人目光。涂嘉玲估計，我國IPO動能明年在科技產業加速發展，創新板與戰略新板等新制加持下，應可回溫。