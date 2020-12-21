預售屋禁紅單交易 違者最高罰百萬

立法院內政委員會21日通過實價登錄2.0的地政三法，讓交易價格揭露到每個門牌，且預售屋也要在買賣後30日內揭露。同時，立法院畢其功於一役，將紅單交易納管，禁止紅單交易，若將預購紅單轉售給第三人，可處15萬到100萬元罰鍰。

內政委員會21日通過內政部提出《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》部分條文修正草案，目的為達實價登錄2.0與管理預售屋市場目標。原本平均地權條例分二階段修法，一為實價登錄2.0，一為扼止紅單交易，但內政委員會21日將兩項修法一併完成，同時提高罰鍰金額。

原先政院版規劃，實價登錄申報不實者，處3萬到15萬元罰鍰，三次以上未改正，處15萬到75萬元罰鍰。經內政委員會討論後，降低限期改正次數為兩次，限期未改正者罰鍰提高為30萬到100萬元罰鍰。不涉及價格或面積的較輕微違法，處6,000元到3萬元罰鍰。

這次並新增預售屋納管，銷售前建商或代銷商必須將坐落基地、建案名稱、銷售地點、期間、戶（棟）數及預售屋買賣定型化契約，報予主管機關備查，否則處3萬元到15萬元罰鍰，未改善者按次處罰。若未使用定型化契約者，罰6萬至30萬元罰鍰。

預售屋買賣雙方應於買賣後30日內進行申報，申報不實者處3萬到15萬元罰鍰，兩次未改善者，處30萬到100萬元罰鍰。

另近期紅單交易炒熱預售屋市場，這次修法也禁止紅單交易，規定預售屋應使用定型化契約，否則按戶（棟）處6萬到30萬元罰鍰。若將預購紅單等書面契據轉售給第三人，可按棟戶處15萬元至100萬元的罰鍰。

內政部政次花敬群表示，未來要賣預售屋前，須報請地方主管機關備查。在收受紅單方面，紅單內容要寫明要賣哪一戶、賣多少錢，並不得約定保留出售，因紅單算「小訂」，本次修法可抑止建商賣紅單，屆時又不賣行為。家庭內轉讓，例如先生轉給太太、爸爸轉給兒子，是不會觸法，但禁止轉售給第三人，是低密度管制。

花敬群也指出，本次修法新增主管機關的查核權，讓中央主管機關有查核不實申報價格資訊的權利，得向相關機關或金融機構查詢、取閱價格資訊有關文件，受查核者不得規避、妨礙或拒絕，處3萬至15萬元罰鍰，按次處罰。