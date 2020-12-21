勞動基金弊案再啟搜索 統一投信：配合調查

北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，查出統一投信公司資深副總經理闕志昌涉炒作遠東公司股票，利用勞動基金出脫持股，今發動搜索，約談闕男等4人到案說明。

檢廉查出，游迺文利用對統一投信公司接受基金運用局全權委託的代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，涉嫌違法不當指示闕男，違背專業投資判斷，以統一投信等公司接受全權委託代操的勞動基金資金（包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金），各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓同案寶佳資產執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元順利出脫持股套現獲利。

北檢今天發動第四波搜索三個處所，帶回被告闕男及2位經理人、1位研究員；被告闕男涉犯證券投資信託及顧問法、刑法背信罪、貪污治罪條例及證券交易法之操縱股價等罪嫌。

統一投信今天發聲明指出，公司依法配合調查，基於偵查不公開原則，不便對外說明細節。

檢廉調查，游迺文自今年7月27日起，與大量持有遠東公司股票的寶佳資產公司及證券商復華投信公司人員聯繫、聚餐，並違反由交易員下單規定，直接透過證券商以高於設定的價格買進遠東公司股票，涉嫌操縱股價。

另外，游男自民國101年9月至今年9月間的薪資與每月信用卡費用，明顯入不敷出，游男卻能以現金存入個人帳戶金額達新台幣918萬元。其中，游男於今年7月2日至9月8日間，密集存入3萬元至10萬元不等金額。

北檢11月底指揮廉政署約談游男到案，訊後認定游迺文涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪及證券投資信託及顧問法，犯罪嫌疑重大，向台北地院聲押禁見游男獲准。

檢廉翌日以證人身分傳喚唐楚烈、被告身分傳喚邱裕元說明，檢察官訊後將唐楚烈請回，諭令邱裕元30萬元交保。

檢廉過濾卷證後查出，唐楚烈、邱裕元等人自去年5月下旬起，疑謀議炒作遠東公司股票，將股價拉抬後，今年4月至7月間計畫賣出遠東公司股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文，疑企圖利用政府基金接手獲利，游男則藉此收取「紅包」。

檢廉12月初展開第三波偵查行動，搜索約談後，聲押寶佳執行長唐楚烈、投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強及經理人劉建賢等4人，獲台北地院裁准。

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