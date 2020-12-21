直播力挺數位身分證 唐鳳：解決兩大問題

為解除外界對數位身分證疑慮，內政部長徐國勇今天與政委唐鳳直播。唐鳳說，換七代卡是為解決防偽、個資洩漏問題，並且可以選擇是否附加自然人憑證功能。

內政部推動數位身分證，明年1月將在新竹市小規模試辦。但因資安遭各界質疑，中午徐國勇與行政院政務委員唐鳳在臉書直播，回應各界質疑。

唐鳳表示，現在使用的身分證六代卡有兩大問題，防偽造保固只到2016年，因此辦很多重要手續就要雙證件，防偽功能越來越薄弱；第二，背面有很多別人的個資，還有戶籍地址，有時候辦住宿登記或是給大樓警衛看，馬上知道你住哪裡，個資洩漏比較多，換七代卡主要為解決防偽、個資洩漏問題。

唐鳳說，未來數位身分證卡面上，正面只有姓名、身分證號碼、生日還有相片，背面只有結婚狀態，沒有配偶和父母姓名，因為這是別人的個資，對個資保護更加確實；自己願意的話，可以附加自然人憑證功能。

唐鳳表示，像是晶片護照中，如果民眾有申請自動通關，就要翻到內頁讓機器先讀取「讀取碼」，才能讀取晶片內容，知道是不是可以通關的狀態；數位身分證背面也有讀取碼，但不管是公家還是私人，服務提供者都不能強制讀取晶片。

唐鳳說，如果要讀取加密區的資料，要輸入自己設定的6位數密碼，才能讀取；如果民眾選擇附加自然人憑證功能，更要8碼以上的密碼。以他自身為例，因為自然人憑證不會帶在身上，跟身分證結合的用處不大，他就會勾選不用附加自然人憑證。

唐鳳指出，「七代卡比現在好，在安全上」，晶片卡設計出來的程式只能讀取，不能更改，且是由台積電寫進晶圓裡，不可能追加功能，並在中央印製廠把資料寫進空白卡中。

數位身分證明年1月將在新竹市試辦，唐鳳表示，有兩個測試計畫並行，在新竹市至少有半年時間讓民眾自願換卡；另外會邀請有公信力的資安團隊，以測試卡測試，讀卡後能不能複製一張、自然人憑證區的感應有沒有問題等。

徐國勇說，資安團隊如果成功攻破，有非常高的獎金，等測試完後確定安全性沒有顧慮，才會全國實施；唐鳳表示，在比利時、瑞典、德國、愛沙尼亞等國推行數位身分證，都有完整溝通程序，確認法治保障後才全面換發，目前有超過128個國家已使用晶片身分證。

唐鳳說，七代卡版面很清爽，個資會更簡化，不會洩漏別人個資；加密保護、防偽等級也提升，「七代卡比現在的要好，即使完全停用晶片，也是比較好的卡」。

有網友詢問，數位身分證是否可附加記名悠遊卡、健保卡、駕照等功能？唐鳳說，戶籍法只授權內政部自己做的這些卡，像是健保卡只能跟醫療有關公務用，範圍、人別不一樣，因此沒有多卡合一，就是張防偽比較好的身分證。

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