新冠病毒失控！疫苗武功全廢？專家這麼說

英國最近出現變種新冠病毒，傳染力增加7成，歐洲已有多國祭出禁航令防疫，外界現在也擔憂，剛出爐的新冠疫苗經病毒變異後是否仍有效？中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今指出，由於這次病毒變異仍位在核醣核酸（RNA），可確定對國內正在研發的3支疫苗影響不大，但對輝瑞、莫德納、AZ這3支疫苗的影響則未定，仍有待相關報告進一步說明。

黃高彬表示，由於國內3家疫苗廠都是運用病毒表面的棘突蛋白技術進行研發，而這次英國病毒的變異卻是發生在核心，也就是核醣核酸之中，可確定國內疫苗應不會受到影響，但這次病毒變異是否會對採取mRNA技術的輝瑞、莫德納，甚至是用腺病毒載體的AZ疫苗帶來影響？由於目前尚未看到相關報告，仍有待疫苗廠進一步釐清。

黃高彬指出，病毒核心內部的變異本來就很常見，目前看來這款新冠病毒就是更容易附著在人體呼吸道黏膜上，但「萬變不離其宗」，因此對人類的影響應不會太高，且就算傳染力大增70％，但只要沒有數據顯示致病率提高，讓更多人變為無症狀感染者，也不能算是件壞事。

黃高彬認為，這次病毒變異的發生可看出新冠病毒正在朝流感病毒的方向發展，可能會朝高傳染、低致死的方向前進；台大兒童醫院院長黃立民則認為，目前雖看不出病毒變異對疫苗所造成的影響，但傳染力大增70％，仍可能對各國的醫療量能帶來負擔，雖然致病率未明顯上升，但因傳染速度變快，「本來可能要5年的傳播時間，現在可能變成只要3年」，勢必會有更多確診者佔用醫療量能，以防疫角度來看並不樂見。

（中時 陳人齊）

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