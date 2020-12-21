元旦上路！勞健保調漲新制攸關荷包

2021年元旦起有多項新制上路，包括財經、民生等新制，都與民眾日常生活息息相關，包括基本工資調漲、勞保與國保費率調高、用電大戶條款上路，還有減稅紅包每人基本生活費用調高、汽機車減徵貨物稅延長等都攸關荷包；此外，元旦起也將開放萊豬、30月齡以上美牛進口。

2021年元旦起施行新制如下：

1. 餐廳、包裝食品豬肉新制

正式開放瘦肉精美豬進口，直接供應飲食場所或包裝食品的豬肉應標示原產地（國），未依規定標示，可依食品安全衛生管理法處以3萬至300萬罰鍰；若標示不實，可處4萬至400萬元罰鍰。

2. 基本工資調漲

基本工資將從現行2萬3,800元調高至2萬4,000元，時薪從158元調至160元。「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」也配合同步修正，雇主每月將為勞工多提繳12元的勞退金；約有285萬人每月健保費多付3至70元。

3.勞保與國保費率調高

勞保普通事故保險費率依法調高0.5％，從現行11%調漲至11.5％；國民年金保險費率則由9％調高至9.5％，估計302萬人受影響，每月多繳27～55元。

4. 減稅紅包小確幸

5月報稅適用的109年度基本生活費調高為18.2萬元，受惠戶數增為205萬戶，減稅利益提高至96.57億元。汽機車汰舊換新優惠，包括汽車減徵5萬元、機車減徵4千元貨物稅原定1月初到期，財政部已定調無縫接軌延長。

５. 未上市櫃證交所得列入基本稅負

為防堵個人成立未上市櫃公司炒房，規避房地合一稅，110年起我國未上市櫃證交所得將列入基本稅負範圍、個人適用20％稅率。

６. 再生能源躉購新費率上路

太陽光電整體費率雖較去年下調，但增加多項加成項目，並首次提出一地兩用、風雨球場等型態加成，加成最高合計可達27％。離岸風電20年躉購費率首次跌破每度5元，調降至每度4.6568元。

７. 發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照

1月11日起正式發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照，規費仍維持每本新台幣1,300元（未滿14歲孩童每本新台幣900元）。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

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