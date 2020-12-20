珍珠級高鐵用地釋出 三連發

衝刺軌道經濟，鐵道局透露，台灣防疫佳、內需市場穩，高鐵車站周邊用地商機只增不減，鐵道局手邊僅剩最後三塊「珍珠級用地」，就在台中、桃園、新竹三大都會區，2021年可望吸引450億投資活水，趕上疫後內需市場起飛的浪潮。



高鐵全線車站去年高達1.34億人次進出，前五名依序是台北站3,159萬、台中站2,310萬、左營1,896萬、桃園1,420萬，以及新竹1,237萬人次。人潮帶來錢潮，也使得「五虎將」周邊土地價值高漲，僅剩的三塊地正趕上招商最佳時機。鐵道局官員強調，2021年要接力釋出、一個不留！



首先是高鐵台中站、台鐵新烏日車站兩站夾角處的「新高鐵段69、70、71地號」用地，基地面積約15.8公頃，最大樓地板面積14萬坪，設定地上權70年。鐵道局分析，由於產權單純、又是雙鐵第一排的黃金地段，先前招商說明會就吸引四家壽險、四家建商、四家百貨商場代表關注，顯見市場價值，因此備標期拉長至明年4月底截止收件，粗估吸引投資活水上看200億。



接續是明年Q2將公告的高鐵桃園站「青昇段241、241-1、241-2地號」，基地10.7公頃、最大樓地板面積達10萬坪，包含機捷A18站、華泰名品城、XPARK水族館就在基地對面，緊鄰7月剛開幕的桃園IKEA青埔旗艦店，消費娛樂市場成熟，可做旅館、餐飲、百貨零售等多元用途，粗估可引資150億元。



最後一塊就是高鐵新竹站「世興段4、4-1、4-2地號」，5公頃基地緊鄰台鐵六家車站、新竹生醫園區、台大醫院生醫分院，最大樓地板面積3萬坪，辦公機能潛力高，使用項目從商辦、會議展覽、金融服務、通訊運輸，到相關零售商場均可著墨，最快明年Q3公告，吸引投資規模也可達百億門檻。



鐵道局說，「五虎將」外，剩下六塊車站專用區用地分布於苗栗、雲林、嘉義、台南，年度車站進出人次約190～890萬人次，相較前五名車站「千萬人流」均有一段差距，開發腳步「宜緩不宜急」。