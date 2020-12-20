旭富一把火救命藥全燒了！指揮中心說話了

國內製藥廠旭富今傳出大火，由於該藥廠今年四月間曾提供指揮中心一公噸的羥氯奎寧原料藥，總統蔡英文更曾為此赴廠視察，外界關心是否會影響國內治療新冠肺炎的藥物，但指揮中心發言人莊人祥今天澄清，目前國際上已有多篇文獻指出，羥氯奎寧對治療新冠肺炎的效果不是太好，推測影響並不大。

（中時 陳人齊）

旭富火滅了 鄰居東陽精密被害到火還在燒

桃園市蘆竹區的旭富製藥工廠20日中午驚傳爆炸，震耳欲聾的聲響嚇壞住戶，火舌及濃煙直衝天際，其中2名員工遭波及，1名移工全身90％三度燙傷緊急送往林口長庚醫院急救。目前製藥工廠的火勢已撲滅，但火勢延燒至隔壁的兩間工廠，另兩家國晟、鴻利紡織也岌岌可危，目前桃園紙廠倉庫已燒毀，火勢已燒至東陽精密工業的工廠，警消正急忙灌救。

上市公司旭富製藥科技公司位於桃園蘆竹，因生產羥氯奎寧原料藥，有助治療新冠肺炎，今年4月蔡英文總統還曾到旭富製藥參訪，業者還當場允諾捐1公噸原料藥給國家對抗疫情，孰料20日竟驚傳爆炸。

（中時新聞網 宋原彰 、中時、 陳麒全）

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