流感疫苗通報不良事件 較2019暴增3倍

今年流感疫苗不良事件頻傳，根據食藥署最新統計，截至12月9日止，我國流感疫苗已施打582.5萬劑，共接獲485起不良事件通報，平均每10萬劑注射通報數為8.3件，其中嚴重不良事件多達138件，包含16件死亡通報，1件危及性命通報，多項指標都創下自106年開始統計以來的通報新高，

食藥署指出，這138件嚴重不良事件通報包含3件急性心肌炎、7件疑似過敏反應、1件史蒂文森症候群、11件顏面神經麻痺、5件格林巴利症候群、9件癲癇及抽蓄、3件疑似熱痙攣、4件疑似脊髓炎、1件疑似腦炎、1件疑似神經炎、4件疑似原發性血小板缺乏紫斑症、2件疑似橫紋肌溶解症。

去年流感季我國共打出598.7萬劑公費疫苗，但疫苗不良事件通報僅有115件，平均每10萬劑的通報數只有1.9件，僅是今年的4分之1，嚴重不良事件通報也只有22件，且無死亡與危及性命的通報案件。

去年疑似疫苗接種後所發生的疾病數字也較今年少上許多，僅有1件過敏性反應、1件疑似聽力異常、1件疑似多發性神經炎併顏面神經麻痺、2件疑似癲癇、1件疑似血小板缺乏症、1件疑似格林巴利症候群、1件疑似顏面神經麻痺。

台北榮總周邊神經科醫師李宜中表示，一般判定顏面神經麻痺是否與接種流感疫苗有關，會看兩項指標，其中一項為是否於接種兩周內發生，第二項則為是否併發格林巴利症候群，就兩者皆符合就可能與接種流感疫苗有關。

至於心肌炎是否與接種流感疫苗有關？振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍指出，由於會引發心肌炎的病毒種類太多，加上技術上難以判斷是否與流感疫苗有直接相關，但由於心肌炎的發生率極低，因此一般都會排除與接種流感疫苗有關。

小兒科開業醫師詹前俊則表示，今年因為韓國流感疫苗不良事件頻傳，民眾的警覺性變高，通常只要在接種疫苗後有一些小症狀都會來電求助，比例較往年增加2～3成，但目前所接獲的通報以局部紅腫居多，另有一些是接種後發現是腸病毒的個案，就直接被排除與接種疫苗有關。

詹前俊說，也因為民眾高度關切流感疫苗的安全性，今年施打疫苗前也會特別篩選接種對象，像以往喉嚨有輕度發炎，只要不是急性發炎者都會給予施打，但今年都會先勸民眾待身體完全康復後再行接種，以避免被誤會與流感疫苗有關。

食藥署表示，疫苗不良事件通報是指在施打流感疫苗後的任何時間，通報者懷疑或無法排除與疫苗施打相關的任何事件，並不表示與接種疫苗有直接相關，截至目前接獲的資料，目前尚未觀察到有需要採取必要的安全措施，未來仍會持續監控，保障民眾用藥安全。

（ 中時 陳人齊）

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