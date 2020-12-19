下市櫃企業 恐創十年次高

2020年股市頻創新高點，但下市櫃企業數卻可能創下近十年少見的高紀錄。據金管會統計，前11個月台股下市櫃企業數已達到17家，提前達標近十年第三高紀錄，依過去經驗，12月通常還會有二～五家企業申請下市櫃，因此全年可能達到20家以上，僅次於2016年的24家。

台股自3月從疫情谷底回升，12月更首度站穩萬四、市值衝上43兆元，同創歷史新高，而2020年以來成交值累計44.99兆元、創下歷年同期新高，另2020年成交量周轉率達109.51％、為近十年同期新高。

不過，就在股市一片紅通通之際，也傳來幾家歡樂幾家愁的消息。不僅IPO動能不足，下市櫃企業數也可能為近十年次高。嘉威聯合會計師事務所指出，股市是經濟櫥窗，股價代表的是產業趨勢與企業成長，但企業選擇上市櫃或下市櫃關鍵，仍為長期效益，包括籌資、企業願景、品牌形象、吸引優秀人才等，當效益不如預期時，企業就有可能會選擇下市櫃。

台灣資本市場一直具有小而美特性，我國企業98％為中小企業，家數約150萬家、不乏各產業隱形冠軍。台灣企業的第一代可能專注公司管理及經營，把重點放在累積財富，只要公司、個人有繳稅，正常經營就好，是否要利用資本市場籌資，並未是他們積極考慮的選項。

但這樣情況開始出現改變。嘉威會計師事務所表示，隨企業逐步傳承及成長至一定規模，只要股權規劃良好，愈來愈多企業會考慮IPO，透過市場取得更多營運資金，台灣資本市場的發展仍有強大動能。