IPO催動能 潛力股上市 雙板政策開路

美股屢創新高之際，台股也站上了萬四行情，但上市櫃IPO（首次公開發行）家數恐出現罕見的新低數據。對此，財經官員表示，2021年第三季將同步建立創新板及戰略新板「雙板」，多一個籌資管道，提供潛力股上市櫃的新機會。

官員分析，2021年若新冠疫情趨緩，IPO動能就會否極泰來，有三大利多值得期待，包括：實體經濟回溫、資金行情延續，以及「雙板」提供創新企業新的籌資管道。尤其2020年以來，多數投資人相中企業的高成長性，積極投資生技股或是TDR，雙板政策有望提供更多潛力股標的。

據金管會統計，1～11月IPO企業僅21家、為近十年同期新低，遠遠落後2019年設定全年52家的目標，相比金管會10月喊出的「全年目標打八折（40家）」的調整而言，幾乎腰斬。

2020年已剩最後一個月不到，目前IPO家數僅21家，將會是資本市場上市櫃家數相當少的一個年度。

為何IPO動能不足？官員對此的說明是，主要有三大原因，包括疫情、KY股審查趨嚴，和量化寬鬆（QE）政策等因素。疫情讓全球企業籌資態度趨向保守，不只台灣、各國股市IPO動能也都比前幾年降溫。且疫情也導致部分海外公司的內稽審查逾期，會計師事務所考慮到員工安全，多半都在等待國際疫情趨緩，才會到海外公司實地查核，和內稽內控的調查。

此外，不久前爆發的康友-KY股事件，金管會對涉案會計師祭出近十年來最重裁罰，停業兩年，證交所也要求KY股強化法遵制度，包括會計師查核簽證從一年一次改為半年一次、加強資訊公開，也要求KY公司增加法說會召開頻率，並盡量由董事長或獨立董事親自出席等，希望藉此此補強做法，來增加投資人信心。

與此同時，也明訂會計師應注意KY股客戶存款過度集中在特定金融機構的問題，影響所及，部分有意來台上市櫃公司都因此暫緩了IPO的步調。

至於全球央行啟動QE政策，導致了利率大幅降低，官員說，這樣的做法，讓資金取得成本明顯下降，部分需要錢的企業跟銀行借就可以，未必要走IPO的管道籌資，對IPO動能的降溫也產生影響。