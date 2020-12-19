印度船員入台近2個月確診 是否擴散引疑竇

一名印度籍船員10月就入境台灣，於今天確診新冠肺炎。疫情指揮中心發言人莊人祥說，研判應是在印度就感染，入境後多數時間待在船上，已採檢同船成員共21人，已知20人都陰性。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣新增4例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，分別從印尼、緬甸、美國和印度入境。

其中一名從印度入境的印度籍船員引起關注。他今年10月21日就來台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後到防疫旅館檢疫，迄今無症狀。11月5日檢疫期滿後由仲介安排等待登船工作，11月26日後皆於船上工作沒有返港。

因個案打算出境返國，12月16日由公司安排自費採檢，於今日確診（總抗體陽性），個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。

莊人祥表示，個案檢疫期滿後都待在飯店，自訴都沒有離開飯店，吃飯也在1樓的餐廳或房間內吃。同飯店還有另一名外籍同事，兩人也沒有接觸。

個案在11月26日就登船工作，為追蹤感染有沒有擴散，已採檢同船共21名船員，有20人核酸檢測陰性，其餘正在檢驗中；且為了釐清感染源，指揮中心也會一併採撿血清驗抗體。另還要採18名飯店人員，釐清是否造成台灣感染。

但莊人祥說，研判此案應是本來就在印度遭感染，目前核酸檢驗Ct值也超過30，且總抗體陽性，研判是處在陰陰陽陽狀態。船上目前看起來沒有感染正在流行，檢驗同船成員的抗體有助釐清感染源是不是在船上，若在船上，一定會有人血清檢體會是陽性。

此外，指揮中心18日公布，一名國籍航空機師確診新冠肺炎，且可能感染源包含本土、航程中及美國。

莊人祥說，指揮中心預計採檢機師共59名接觸者（目前已採完13人），包含14名家人、4名朋友、26名同事、15名同機機組員，檢驗結果明天會出爐，有助釐清可能感染源。